VIDEO: Sacerdote humilla a familia mexicana al bautizar a su hijo en Las Vegas

De acuerdo con algunos medios locales, la discriminación se registró en el Santuario San Benito y el momento fue grabado por uno de los asistentes

CIUDAD DE MÉXICO.- Un sacerdote de origen polaco ha generado polémica en redes sociales tras un video en el que humilló a una familia mexicana durante un bautizo celebrado en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Al preguntar a los padres cuál sería el nombre del niño, ellos respondieron “Matthew”, lo que provocó que el cura, identificado como Adam Kotas, respondiera entre risas: “Aunque le pongas Matthew, siempre se le va a notar el nopal y la tortilla siempre la va atener pegada”.

De acuerdo con medios locales, la discriminación racial se registró en el Santuario San Benito, y aunque para muchos solo se trató de una “broma espontánea” del sacerdote, lo cierto es que provocó las carcajadas de los invitados al bautizo y la incomodidad de los padres de familia del menor.

El momento fue grabado por uno de los asistentes y compartido en TikTok, donde rápidamente superó el millón de reproducciones, convirtiéndose en uno de los clips más comentados del fin de semana. El video del padre Adam Kotas para muchos usuarios de redes sociales que simpatizan con él, muestra el humano y divertido por lo que celebraron su sentido del humor, otros defendieron su comentario asegurando que se trato de una broma sobre la identidad cultural latina. Pero quienes aseguran que un líder religioso no puede humillar a una persona y predicar la palabra de Dios sin poner el ejemplo de como se debe tratar a los demás.

El padre Adam Kotas causó risas entre los invitados por un comentario hecho al nombre del Matthew en un bautizo en Las Vegas.

Padre Adam Kotas, un sacerdote que desafió a la Iglesia y genera polémica en redes sociales

El padre Adam Kotas es un sacerdote polaco que se volvió conocido por su presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde compartía contenidos espirituales y reflexiones personales. Sin embargo, su estilo y declaraciones generaron controversia dentro de la Iglesia Católica.

En 2023, la Arquidiócesis de Las Vegas lo removió del sacerdocio, una decisión respaldada por el Papa Francisco. La Iglesia argumentó que sus comentarios y videos en redes sociales, como afirmar que “Cristo no es una religión, sino una relación” y sugerir que la religión era un invento humano, contradecían la doctrina oficial. Además, Kotas acusó a la Iglesia de censurarlo y de encubrir casos de abuso por parte de otros sacerdotes

A pesar de su remoción, Kotas ha mantenido que su sacerdocio es eterno según la teología católica, ya que el sacramento del orden deja una marca indeleble en el alma. Sigue activo en redes sociales, donde comparte sus experiencias y reflexiones personales.

Su caso ha generado un debate sobre la relación entre la Iglesia y las plataformas digitales, así como sobre la libertad de expresión dentro de instituciones religiosas.

Con información de HERALDO DE MÉXICO