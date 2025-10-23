Zona sur alcanza en otoño 35 grados de sensación térmica

Pese al avance del otoño, las altas temperaturas persisten en la zona sur de Tamaulipas, donde este jueves se registró una sensación térmica de hasta 35 grados Celsius, de acuerdo con el portal meteorológico Meteored.

A las 14:44 horas, el termómetro marcaba 29 grados, con vientos del este de entre 10 y 24 kilómetros por hora y cielos despejados durante la mayor parte del día. Las condiciones calurosas contrastan con lo habitual de la temporada, cuando las temperaturas suelen disminuir hacia finales de octubre.

El pronóstico indica que durante la tarde y noche se mantendrán temperaturas entre los 27 y 29 grados, con una posibilidad de lluvia del 50 por ciento y acumulaciones mínimas. Para mañana viernes se espera un ambiente similar, con máximas de 30 grados y mínimas de 23.

