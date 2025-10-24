Apoya N. Laredo la lucha contra el cáncer de mama

Cientos de motociclistas, autoridades y ciudadanos participaron en la “Rodada Rosa”, un emotivo llamado a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Gobierno Municipal, el Sistema DIF, el Instituto Municipal de la Mujer (INMUJER) y cientos de motociclistas unieron esfuerzos para llevar a cabo la “Rodada Rosa”, un evento lleno de solidaridad que busca promover la prevención, la detección temprana y la concientización sobre esta enfermedad que cada año afecta a miles de mujeres.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal, acompañada por Cynthia Canturosas Villarreal, presidenta del Consejo Consultivo del INMUJER; síndicos, regidores y mujeres sobrevivientes de cáncer, encabezó el recorrido en el que los motociclistas hicieron rugir sus motores como símbolo de fortaleza y esperanza.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó la importancia de fortalecer la cultura de la autoexploración y la atención médica oportuna como herramientas fundamentales para salvar vidas.

“Hoy rendimos homenaje a todas las mujeres valientes que han luchado contra el cáncer de mama; su resiliencia y fortaleza son inspiración para toda la comunidad. Ellas nos enseñan que, a pesar de los desafíos, siempre hay un camino hacia la sanación y la esperanza. Les decimos: no están solas. Estamos aquí para apoyarlas y acompañarlas en cada paso de este camino”, expresó Canturosas Villarreal.

La rodada inició en el Monumento Fundadores y concluyó en la Plaza Las Antorchas, frente al monumento a Benito Juárez, con la participación de clubes de motociclistas como Alterados, Amos del Viento, Aztecas, Buitres, Mañosos y Necios, entre otros.

La alcaldesa reconoció la labor del Sistema DIF, el INMUJER y la Secretaría de Bienestar Social, dependencias que durante el mes realizaron diversas actividades orientadas a la prevención y detección oportuna del cáncer de mama.

Como parte de estas acciones, la Secretaría de Bienestar Social implementó una campaña de salud integral en todas las clínicas UNE de la ciudad, ofreciendo servicios médicos gratuitos como exploración mamaria, consultas médicas, recepción de cabello para pacientes oncológicos y papanicolaou a bajo costo.

El Sistema DIF Nuevo Laredo, comprometido con el bienestar de las mujeres, mantiene campañas permanentes de mastografías gratuitas para quienes se encuentran en situación vulnerable, además de ofrecer este servicio a bajo costo durante todo el año.

Por su parte, el Instituto Municipal de la Mujer reforzó sus labores preventivas con una serie de pláticas informativas sobre la detección oportuna del cáncer de mama, impartidas por la doctora Maura Almanza, encargada del área de Rayos X del Hospital General.

Finalmente, la alcaldesa destacó que su gobierno promueve una política basada en la salud, la prevención y la empatía, recordando que la autoexploración, los chequeos médicos y el acceso a la información pueden marcar la diferencia entre la vida y la enfermedad.

