Aumento turístico impulsa la percepción de seguridad en el sur de Tamaulipas

Marón Ceja afirmó que la región recupera posiciones importantes al mejorar la confianza ciudadana en materia de seguridad.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La llegada de más turistas a la zona sur de Tamaulipas y norte de Veracruz permite que este destino se encuentre entre los primeros lugares con menor percepción de inseguridad a nivel nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, señaló hoy Sergio Jorge Marón Ceja, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles del Sur de Tamaulipas.

«Habíamos visto que la percepción habíamos bajado unos peldaños en los últimos meses pero ya vemos que estamos recuperando ese terreno y por supuesto que me llena de orgullo saber que salimos en el número 1 en percepción de seguridad por encima de San Pedro, Mérida y otras ciudades que generalmente están en los primeros tres lugares siempre, por supuesto que me hace sentir muy contento»

Dijo que estos indicadores permitirán fortalecer la promoción turística del sur de Tamaulipas a nivel nacional.

«Como siempre lo digo, las buenas noticias hay que cacarearlas, hay que replicarlas y qué mejor noticia que la percepción del ciudadano de a pie, de nosotros como empresarios, de ustedes como periodistas cuando alguien pregunta ‘¿oye, tu ciudad cómo la percibes?’… 80% aproximadamente se siente seguro. Es un aliciente y tenemos qué presumirlo a nivel nacional»

El líder hotelero indicó que el principal mercado de visitantes sigue siendo Nuevo León, por lo que insistió en no frenar la promoción en ese estado y expandirla a otras regiones del país.

«Nos tenemos que ir por ese mercado que es El Bajío; se va a acortar una hora de trayecto, vamos a estar muy cerca de San Luis, de Querétaro, de León. Que toda esa gente nos voltee a ver, la playa de Monterrey y seguimos tocando la puerta en la Ciudad de México»

Finalmente, hizo un llamado directo a quienes aún no conocen el sur de Tamaulipas a visitarlo y comprobar su amplia oferta turística, que va desde playa hasta gastronomía y cultura.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón