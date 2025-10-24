Camión de volteo chocó en Corredor Urbano

Autoridades viales informaron que el accidente ocurrió en dirección de norte a sur, justo en la entrada del Corredor Urbano.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un aparatoso choque de un camión de volteo se registró la mañana de este viernes en el municipio de Altamira, lo que causó el cierre parcial del Corredor Urbano Luis Donaldo Colosio.

La falta de precaución provocó que el operador perdiera el control y se impactara contra la protección de un poste de alumbrado público.

A causa del fuerte impacto, la unidad pesada quedó atravesada sobre el corredor, lo cual afectó el flujo de vehículos en la zona.

Elementos de Tránsito Estatal tomaron conocimiento del accidente, ya que ese tramo pertenece a dicha corporación.

Al sitio del choque también llegaron peritos de Tránsito Altamira a cargo del coordinador Pablo Fernández,quienes elaboraron el parte informativo.

Los accidentes viales han aumentado en el Corredor Urbano Colosio y la principal causa es el exceso de velocidad.

A inicio de semana, comenzaron a realizarse trabajos de reparación en el corredor, ya que con las lluvias de hace dos semanas la carpeta asfáltica se dañó y había una gran cantidad de baches.

Por Óscar Figueroa

La Razón