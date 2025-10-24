COMAPA SUR y Ayuntamiento de Ciudad Madero mejoran red sanitaria y eliminan escurrimientos en zona de alta densidad.

Ciudad Madero, Tamps. — En una acción conjunta para fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar las condiciones de vida de los habitantes, la Comapa Sur y el Ayuntamiento de Ciudad Madero llevan a cabo importantes trabajos para optimizar la operación de la red sanitaria y eliminar los escurrimientos que afectaban el acceso principal del sector.

Como parte de las acciones en proceso, se realiza la instalación de 60 metros de tubería sanitaria de 12 pulgadas en el Circuito Tamaulipeco y Caracol, además de la construcción de una línea de presión de 250 metros y 4 pulgadas de diámetro, equipada con un sistema de bombeo que conectará desde la Glorieta del Reloj hasta la Privada Oasis.

De igual forma, se efectúan labores de mantenimiento al colector sanitario, utilizando equipos especializados de presión, vacío y alta succión, con el objetivo de asegurar un funcionamiento eficiente y prolongar la vida útil de la infraestructura.

Estas obras benefician directamente a una de las zonas con mayor densidad poblacional de Ciudad Madero, brindando mejor salud pública, mayor movilidad y mayor eficiencia en el sistema sanitario.

Autoridades de COMAPA SUR destacaron que estas acciones forman parte del compromiso permanente de ofrecer servicios de calidad y garantizar el bienestar de las familias maderenses, a través de la modernización y mantenimiento continuo de la red de drenaje.

Por. Mario Prieto.