Confirma Fiscalía fallecimiento de trabajador en la Refinería Madero

La víctima murió por ahogamiento; se mantiene abierta la investigación

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó el fallecimiento de un trabajador al interior de la Refinería “Francisco I. Madero”, tras sufrir asfixia por inmersión mientras realizaba labores de mantenimiento en el área de enfriamiento del complejo industrial.

De acuerdo con el reporte oficial, el trabajador fue identificado como Luis Antonio “M”, de 26 años, quien se encontraba realizando trabajos de resane en la Torre CT-1000 cuando, por causas que aún se investigan, cayó a un contenedor de agua.

El testigo Diego Rafael “M”, compañero del occiso, relató que alrededor de las 17:25 horas notó la ausencia de Luis Antonio tras verlo descender para guardar herramientas. “Al buscarlo observé su casco flotando en el contenedor de agua y pedí apoyo de inmediato”, declaró ante los agentes investigadores.

Elementos del cuerpo de Bomberos de Pemex acudieron al área y realizaron maniobras de rescate, logrando recuperar el cuerpo sin vida del trabajador. Paramédicos de la empresa Global Ra confirmaron la ausencia de signos vitales en el sitio.

Minutos más tarde arribó al lugar Antonio “M”, padre del fallecido y también empleado de la compañía COMGSA, quien identificó el cuerpo de su hijo y explicó que había sido notificado del accidente por un compañero de trabajo.

El área fue acordonada por personal de la Policía Investigadora y procesada por Servicios Periciales. El cuerpo fue trasladado al SEMEFO de Funerales Ramírez para la práctica de la necropsia correspondiente.

Autoridades ministeriales informaron que la investigación permanece abierta para determinar las circunstancias exactas del accidente laboral y deslindar responsabilidades.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón