Evitarán abusos en el anti-alcohol

Buscan evitar abusos de elementos al realizar los operativos antialcohol vigilados por CODHET y la Contraloría municipal

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A partir de esta semana, los operativos antialcohol y de prevención de accidentes en Ciudad Victoria contarán con la presencia de personal de la Contraloría Municipal y, posiblemente, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el propósito de evitar irregularidades.

El secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez, informó que la medida responde a observaciones de la sociedad civil sobre el desarrollo de algunos operativos de tránsito.

“Como gobierno transparente, queremos garantizar que los procedimientos se apeguen a derecho y afecten lo menos posible la economía del ciudadano”, señaló.

Detalló que la participación de estos organismos permitirá legitimar y reforzar los operativos, además de ofrecer mayor confianza a la población.

“No estorba que Contraloría o Derechos Humanos estén presentes; al contrario, fortalece las acciones y ayuda a que cumplan su propósito: reducir los accidentes por consumo de alcohol y evitar pérdidas humanas”, expresó.

Reséndez precisó que los accidentes relacionados con el alcohol han disminuido de manera considerable y que actualmente la principal causa de siniestros viales son las distracciones al conducir, principalmente por el uso del celular.

“No hemos tenido accidentes fatales por alcohol en las últimas seis semanas; ahora el reto es sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos del uso del teléfono mientras manejan”, puntualizó.

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON