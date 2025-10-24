Hospital Santa Roberta: inversión millonaria en el sector médico privado en Ciudad Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Ciudad Victoria contará en 2026 con un nuevo hospital privado de alta especialidad. Se trata del Hospital Santa Roberta, un proyecto médico que según estimaciones de conocedores del ramo representará una inversión tentativa de entre 200 y 380 millones de pesos, aunque oficialmente hay información quién o quiénes son los inversionistas.

En papel gerencial está a cargo del contador Javier Gamboa, director administrativo del hospital, quien explicó que la inauguración podría concretarse a finales de 2025 o en el primer trimestre de 2026, dependiendo del avance en la instalación del equipo médico.

“Queremos ofrecer servicios de alta calidad, con tecnología avanzada y atención personalizada; una opción moderna dentro de la medicina privada en Victoria”, señaló Gamboa.

En su primera etapa, el complejo contará con 15 habitaciones privadas, 10 consultorios médicos, 3 quirófanos, unidades de cuidados intensivos para adultos y neonatos, laboratorio clínico y equipos de rayos X y tomografía computarizada de última generación.

En total, la construcción abarcará entre 6,000 y 6,500 metros cuadrados, con infraestructura preparada para futuras ampliaciones.

De acuerdo con estimaciones técnicas conservadores del sector construcción, el costo promedio de edificación para hospitales de este tipo en México va de $17,500 a $30,000 por metro cuadrado, lo que sitúa la inversión en el rango señalado.

La obra civil e instalaciones hospitalarias representarían entre $110 y $190 millones de pesos, mientras que el equipamiento médico, quirófanos, laboratorio y mobiliario absorberían de $55 a $95 millones, y los gastos de licencias, certificaciones y supervisión sumarían hasta $45 millones.

El proyecto contempla además una segunda etapa de expansión que podría elevar la capacidad a 40 o 60 camas, con una inversión total cercana a $500 millones de pesos, de concretarse el plan de crecimiento a mediano plazo.

Durante su construcción y puesta en marcha, el Hospital Santa Roberta generará más de 250 empleos directos y 500 indirectos, impulsando a proveedores locales de servicios médicos, farmacéuticos, eléctricos y de equipamiento hospitalario.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud estatal, Ciudad Victoria mantiene un déficit en infraestructura hospitalaria privada de más del 30 % respecto al promedio nacional, lo que convierte al proyecto en una apuesta estratégica para cubrir la creciente demanda de servicios especializados en la región centro del estado.

“El objetivo no es competir, sino complementar la atención médica y ofrecer confianza y eficiencia a las familias tamaulipecas”, concluyó Gamboa.

Si los plazos se cumplen, el Hospital Santa Roberta abrirá sus puertas durante el primer trimestre de 2026, consolidándose como una de las inversiones privadas en salud más relevantes para la capital del estado.

Por. Raúl López García