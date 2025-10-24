Muere Antonino Fabián Serrano, fundador de los Tacos Orientales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El fundador de los emblemáticos Tacos Orientales El Sabor del 17 Matamoros, Antonino Fabián Serrano, falleció dejando un legado que marcó la gastronomía local.

Nacido el 10 de mayo de 1957 en San Nicolás, Buenos Aires, Puebla, Antonino fue un hombre de trabajo, lucha y visión que transformó su pasión por la cocina en una tradición que hoy forma parte de la identidad victorense.

Antes de llegar a Tamaulipas, Fabián Serrano fue activista social, campesino y maestro pirotécnico. Su espíritu emprendedor lo llevó a emigrar a Ciudad Victoria hace más de 25 años, donde fundó los conocidos Tacos Orientales de estilo poblano El Sabor del 17 Matamoros, también identificados por sus siglas TODEP.

Su propuesta gastronómica, inspirada en la receta tradicional poblana del taco al pastor, conquistó rápidamente a los comensales locales por su sabor, autenticidad y la calidez con la que atendía a cada cliente. El pequeño puesto ubicado en la calle 17 Matamoros se convirtió en punto de reunión para familias, trabajadores y estudiantes, que encontraban en cada taco el gusto por lo bien hecho.

A lo largo de los años, Tacos Orientales creció hasta consolidarse como una cadena con varias sucursales en la ciudad, manteniendo siempre la esencia de su fundador: el sabor artesanal, la atención amable y el orgullo de servir con el corazón.

Antonino fue esposo de Estela Cabrera Huerta y padre de María Luisa, Esther, Teresita, María Elena y Marco Antonio Fabián Cabrera, quienes han continuado su labor y visión.

El legado de Antonino Fabián Serrano trasciende la taquería que fundó; representa el esfuerzo de quienes, con fe y trabajo, logran dejar huella en una comunidad. Su historia es la de un migrante que hizo de Ciudad Victoria su hogar, y de su sazón, un símbolo de identidad local.

Hoy, los Tacos Orientales no solo conservan su receta original, sino también la memoria de un hombre que creyó que el sabor podía unir a las personas. Clientes, amigos y familiares lo recuerdan como un hombre generoso, alegre y siempre dispuesto a compartir lo mejor de sí: su trabajo y su espíritu.

Descanse en paz, Antonino Fabián Serrano, fundador de una tradición que seguirá viva en cada taco servido en el 17 Matamoros.

La velacion será será en las

CAPILLAS DEL RECUERDO el

24 octubre a partir de las 7:00 pm

Por. Raúl López García