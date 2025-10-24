Museo de la Ciudad celebrará «Día de Muertos» con videoteatro y charla

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El Museo de la Ciudad Tampico se sumará a la celebración del «Día de Muertos» con la proyección de videoteatro y charla titulada “Ánima sola… Me Contaba mi Abuela”, anunció la directora del recinto cultural, Elvia Holguera Altamirano.

El proyecto forma parte de una colaboración internacional, ya que fue presentado previamente en Brownsville, Texas dentro del programa “Calle Calaveras”, impulsado por el Museo de Bellas Artes de esa ciudad durante la pandemia.

«El título se llama ‘Ánima sola… me contaba mi abuela’ y este video se realizó por encargo del museo de Bellas Artes de Brownsville, Texas en época de la pandemia en que ellos quisieron celebrar con la comunidad mexicana en Valle de Texas la celebración de Día de Muertos y como en aquella época no podíamos salir una presentación teatral en video», explicó Holguera Altamirano.

La directora informó que la proyección será presentada por Sandra Muñoz el próximo jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el auditorio Lic. Carlos L. Dorantes del Rosal.

«Relativa a la celebración del Día de Muertos en México en diversas ciudades de la República Mexicana va a ser un evento muy lindo, muy interesante que nos va a permitir celebrar esa fecha tradicional de nuestro país… yo veo en cada uno de estos eventos como te dicen las personas ‘hoy aprendí algo nuevo’ y yo creo que en esta vida todos los días aprendemos algo nuevo y con temas diferentes»

La cooperación para acceder a este evento cultural será de 50 pesos, que incluye pan de muerto y chocolate de cortesía para quienes asistan.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón