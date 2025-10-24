Niño de 3 años sufre daño cerebral tras ser golpeado por el novio de su mamá en Texas

El novio de su madre, golpeó brutalmente al menor de edad generando fuertes heridas en el cráneo

TEXAS.- Un niño de tres años identificado como Dawson Zamora permanece conectado a soporte vital luego de haber sido brutalmente golpeado en Texas, un ataque que las autoridades atribuyen al novio de su madre, en un caso que ha generado imaginación en la comunidad de Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales citados por medios locales, Dawson fue ingresado de urgencia el pasado 14 de octubre con múltiples lesiones que pusieron en riesgo su vida, entre ellas traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia cerebral, hematomas generalizados y daños internos en el abdomen y el pecho.

El menor había quedado al cuidado de Christopher Alexander, de 30 años, pareja de la madre del niño, Chelsea Berg, también de 30, según la declaración jurada, Alexander llevó al pequeño al hospital horas después, argumentando que había escuchado “un golpe fuerte” antes de encontrarlo herido.

Sin embargo, el personal médico advirtió de inmediato que las lesiones no coincidían con la versión del hombre, por lo que notificaron a la policía, por ello dos días más tarde, Alexander fue arrestado y acusado de lesiones graves a un menor, mientras que Berg enfrentó cargos por omisión de cuidado.

¿Qué pasó con el niño de 3 años que fue golpeado por la pareja de su mamá?

El padre del niño, Dahrian Zamora, informó que su hijo no ha mostrado señales de mejoría y que los médicos diagnosticaron un “daño cerebral global” irreversible, en entrevista con medios locales, el hombre aseguró que el pequeño fue golpeado “hasta matarlo” y que las pruebas médicas revelaron lesiones anteriores compatibles con episodios previos de maltrato.

“Las tomografías mostraron moretones antiguos que no coincidían con las heridas nuevas. No fue la primera vez que lo lastimaron”, declaró Zamora.

El padre también señaló que había advertido sobre el peligro que representaba Alexander, quien contaba con antecedentes penales por robo y retención ilegal, además de estar bajo investigación por acoso.

“Tenía una tobillera electrónica, y Chelsea lo sabía. Sabía quién era y aun así lo dejó con mi hijo”, agregó.

Actualmente, Alexander permanece bajo custodia y enfrenta cargos por lesiones a un menor, acoso y manipulación de pruebas con intención de obstruir la investigación. Un juez le revocó la libertad bajo fianza y por su parte, Chelsea Berg fue detenida el mismo 14 de octubre y liberada posteriormente tras pagar una fianza de 100 mil dólares, con la condición de mantenerse a más de 500 yardas de sus hijos.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO