No habrá trasvase de El Cuchillo a la Marte R. Gómez

Explican usuarios del Distrito 026, que las lluvias y escurrimientos han aumentado el nivel de la Presa Marte R. Gómez a 700 millones de metros cúbicos, volumen necesario para iniciar el riego sin requerir agua de Nuevo León.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tal como ocurrió en 2024, este año tampoco habrá trasvase de la presa El Cuchillo, en Nuevo León, hacia la Marte R. Gómez, en Tamaulipas.

La razón es sencilla, pero alentadora: los escurrimientos registrados durante las últimas semanas, sumados a las lluvias del presente ciclo, garantizan que la Marte R. Gómez alcance sin contratiempos los 700 millones de metros cúbicos, volumen necesario para iniciar el riego sin requerir el trasvase.

Este criterio se establece en el acuerdo de aprovechamiento de las aguas del río San Juan, firmado en 1996, el cual dispone que el trasvase solo procederá cuando la presa tamaulipeca tenga menos de 700 Mm³ almacenados.

En 2025, nuevamente, no se cumplirá esa condición gracias a las lluvias benéficas.

Así lo confirmó a Expreso el presidente del Módulo II-2 del Distrito de Riego 026 y líder productor, Marco Antonio Garza Acosta, quien destacó que este escenario representa un alivio para los agricultores del norte de Tamaulipas y una muestra del equilibrio hídrico alcanzado tras años de incertidumbre.

“No se va a hacer el trasvase; con los escurrimientos actuales, la presa llegará sin problema a los 700 millones de metros cúbicos antes de su apertura para riego”, afirmó Garza Acosta.

El productor reiteró que la captación actual será suficiente para atender el próximo ciclo agrícola sin necesidad de recurrir al envío de agua desde Nuevo León.

El convenio de 1996 establece que, si al inicio del ciclo agrícola la Marte R. Gómez se encuentra por debajo de su nivel óptimo, se deberá transferir agua desde El Cuchillo para garantizar el riego de más de 70 mil hectáreas del Distrito 026, ubicadas principalmente en Río Bravo y Matamoros.

Durante los años previos a 2024, la situación fue crítica: la sequía extrema que azotó al noreste mexicano redujo drásticamente los niveles de ambas presas, convirtiendo el tema del trasvase en un conflicto político entre los gobiernos estatales.

En ese periodo, el entonces gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, se negó a liberar el agua, pese al decreto federal que obliga al cumplimiento del convenio, lo que generó reclamos de productores tamaulipecos y un ambiente de confrontación entre ambas entidades.

En 2023, tampoco se realizó el trasvase, debido a un decreto presidencial que priorizó el uso público urbano en la zona metropolitana de Monterrey. La Conagua determinó en ese momento garantizar primero el abasto de agua potable para consumo humano.

Un respiro para el campo tamaulipeco

La situación cambió a partir del ciclo 2024, cuando las lluvias y escurrimientos derivados de la tormenta “Alberto” y otros sistemas tropicales estabilizaron los niveles de almacenamiento en la cuenca del río San Juan.

Hoy, tanto El Cuchillo como la Marte R. Gómez mantienen volúmenes considerados saludables, lo que evita un nuevo choque político y da certidumbre a los usuarios agrícolas.

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZON