Pasantes y enfermeras podrían recetar medicinas

El Gobierno Federal autorizó a licenciadas en enfermería y pasantes de medicina, odontología, homeopatía y veterinaria a emitir recetas médicas para medicamentos básicos.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El titular de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Mario Rebolledo Urcádiz, confirmó que el Gobierno Federal autorizó a licenciadas en enfermería y pasantes de medicina, odontología, homeopatía y veterinaria a emitir recetas médicas para medicamentos básicos, bajo estricta regulación.

El acuerdo, publicado el 21 de octubre en el Diario Oficial de la Federación, permite recetar únicamente fármacos del Compendio Nacional de Insumos para la Salud, como ácido acetilsalicílico, ibuprofeno o aspirina, sin incluir antibióticos ni sustancias controladas.

Rebolledo Urcádiz precisó que la Coepris mantendrá vigilancia en farmacias y consultorios privados para garantizar el cumplimiento de esta medida.

“Las enfermeras cuentan con cédula profesional y registro ante la Secretaría de Salud, lo que permite identificarlas al emitir recetas”, explicó.

Cada receta deberá incluir el nombre del profesional, número de cédula, firma, institución, fecha, datos del paciente y medicamento prescrito.

Sobre irregularidades, el titular aseguró que no se han recibido denuncias por tráfico o mal uso de recetarios y que los operativos contra la usurpación de funciones continúan, especialmente en el ámbito estético, donde se han aplicado más de 50 sanciones en el estado.

“Cuando detectamos publicidad irregular en redes sociales, realizamos visitas y suspendemos el servicio; las multas pueden llegar a 500 UMAS”, advirtió.

Destacó que el objetivo de la medida es garantizar un ejercicio profesional seguro y responsable, tanto para quienes brindan servicios de salud como para los pacientes.

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZON