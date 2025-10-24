Premiarán al talento de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El gobierno de Tamaulipas anunció este jueves la convocatoria de los premios «Tu Talento Triunfa en Tamaulipas», que reunirá el Premio Estatal del Deporte y el Premio Estatal de la Juventud 2025, con una bolsa total superior al millón 150 mil pesos.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Gobierno, Manuel Virués Lozano, director del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), y Oscar Azael Rodríguez Perales, titular del Instituto de la Juventud (INJUVE), presentaron los detalles de ambas convocatorias que reconocerán a los talentos más destacados del estado.

El director general del INDE, Manuel Virués Lozano informó que la recepción de documentos digitales se cerrará este viernes 24 de octubre a las 18:00 horas, mientras que la entrega física podrá realizarse hasta el 29 de octubre en las oficinas del Instituto del Deporte de Tamaulipas.

Asimismo, explicó que la CONADE reconocerá a la o el Mejor Deportista, Mejor Entrenador y a quienes hayan fomentado, protegido o impulsado la práctica deportiva.

Por su parte, el Instituto del Deporte premiará a los mejores exponentes en las categorías de Deportista Juvenil, Infantil, Adaptado, No Federado y Veterano, además de elegir, de acuerdo con su trayectoria y logros, a la persona que este año ingresará al Salón al Mérito Deportivo, sumando su nombre al de las leyendas del deporte tamaulipeco.

En cuanto al Premio Estatal de Periodismo Deportivo, se reconocerán los mejores trabajos en las categorías de crónica, reportaje, entrevista, video reportaje y fotografía, considerando los materiales realizados entre el 11 de octubre de 2024 y el 11 de octubre de 2025.

El titular del INDE informó que será una bolsa acumulada de más de 250 mil pesos y que este evento es una forma de reconocer a las y los talentos tamaulipecos, asimismo detalló que analizará la invitación a algunos deportistas profesionales para que sean invitados de honor.

Por su parte, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas anunció la apertura de la convocatoria para el Premio Estatal de la Juventud edición 2025. Así lo dio a conocer, Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del Instituto, mediante una conferencia de prensa que tuvo sede en el Palacio de Gobierno de Ciudad Victoria.

“Los Premios de la Juventud son el máximo galardón otorgado por el Gobierno de Tamaulipas a los adolescentes y jóvenes con grandes proyectos y trayectorias demostrando ser un ejemplo e inspiración entre sus iguales y la sociedad”, informó el funcionario estatal.

“En esta edición 2025, el Premio seleccionará a jóvenes que con su trabajo contribuyen al desarrollo y transformación de Tamaulipas. El galardón mantendrá sus dos categorías: “A”, de 12 a 17 años, y “B” de 18 a 29 años, en sus nueve distinciones: Desarrollo Académico, Cultura y Artes, Género y Diversidad, Apoyo al Campo y Desarrollo Rural, Cuidado del Medio Ambiente, Impulso al Emprendimiento, Inclusión y Desarrollo de Personas con Discapacidad, Cultura Política y Democracia Participativa, y, Ciencia y Tecnología”, puntualizó.

Destacó que las personas ganadoras recibirán un estímulo económico que asciende a $50,000 mil pesos premiando únicamente el primer lugar por cada área de participación y categoría, además, recibirán un galardón grabado con el área de distinción y un reconocimiento firmado por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

La convocatoria estará abierta a partir de su publicación el 23 de octubre del presente año y finalizará el siguiente 20 de noviembre a las 23:59 horas, consultando las bases en el siguiente enlace:

https://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/wp-content/uploads/sites/19/2025/10/convocatoria-premio-estatal-de-la-juventud-2025-injuve-tamaulipas.pdf

