Recupera zona sur percepción de seguridad

De acuerdo con los datos del Inegi el indicador ubicó a Tampico en el sexto lugar del ranking de municipios donde se realiza la encuesta

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el penúltimo trimestre del año, el municipio de Tampico se ubicó en el sexto lugar entre las ciudades con menor percepción de inseguridad del país, de acuerdo con los datos del INEGI.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) indica que las áreas urbanas con menores porcentajes de percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, con 8.9 %; Piedras Negras, con 15.0 %; Benito Juárez, con 15.6 %; Los Mochis, con 19.2 %; San Nicolás de los Garza, con 22.4 %, y Tampico, con 22.8 %.El municipio del sur de Tamaulipas logró recuperarse, luego de que en el trimestre de marzo a junio el 31.5 % de la población consideró que vivir en esa ciudad era inseguro.

De las ciudades de Tamaulipas incluidas en la encuesta, le sigue Nuevo Laredo, con una disminución del 43.1 % al 38.4 % de la población que consideró que su ciudad era insegura.

En el caso de Reynosa, el porcentaje presentó un ligero incremento, pasando del 81.1 % al 81.4 %, colocándola en el lugar 12 a nivel nacional con mayores porcentajes de percepción de inseguridad, muy por encima de la media nacional, que fue del 63 %.Mientras que en el municipio de Victoria, el porcentaje de personas que consideraron insegura su ciudad también creció, pasando del 48.5 % al 53 % de la población que dijo sentirse insegura.

El ENSU recogió además la opinión de la población de 18 años y más que consideró que el gobierno de su ciudad era muy o algo efectivo para resolver los problemas más importantes.

En el octavo lugar a nivel nacional destaca Nuevo Laredo, luego de que el 46.2 % de la población consideró que el gobierno municipal es muy efectivo para resolver los problemas que se presentan.

En el lugar 32 de las áreas urbanas donde se realiza la encuesta se encuentra Tampico, con el 31.9 % de los entrevistados que considera al gobierno del municipio muy efectivo para resolver problemas, por encima de la media, que es del 30.3 %.

Por Perla Reséndez

Expreso – La Razón