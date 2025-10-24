Reportan agresión a estudiante de Secundaria de Altamira

Los hechos ocurrieron este viernes a la hora del receso y los maestros tuvieron que intervenir para separar a las menores .

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una alumna de segundo grado de la Secundaria General Número 2 “Joaquín Contreras Cantú”, ubicada en el fraccionamiento Los Prados, fue golpeada por una compañera con antecedentes de violencia.

El abogado Freddy Torres Mar, informó que la familia interpuso una denuncia penal a causa de las lesiones y la omisión de las autoridades escolares.

Señaló que la agresora ya había atacado a otra compañera y supuestamente recibe apoyo psicológico por orden de la autoridad educativa. Sin embargo, Torres Mar considera que las pláticas psicológicas no han tenido el efecto deseado, ya que la joven atacó a la víctima, a quien hostigaba desde hace varios días.

«La víctima tiene moretones en la cara, casi le cierra un ojo, la menor fue llevada al médico legista en el proceso de la denuncia penal, pero más allá de eso hay una omisión por parte de la directora».

La madre de la víctima también interpuso una queja ante la directora del plantel, pero la maestra respondió que no podía hacer nada, debido a que la alumna agresora recibe apoyo psicológico.

“La directora ignoró el tema y lo minimizó, le vamos a pedir a las autoridades educativas que investiguen el actuar de la directora y las amenazas que ejerció a los alumnos para que borraran los videos y las evidencias para tratar de ocultar un hecho de violencia», concluyó Freddy Torres Mar.

Por. Óscar Figueroa

La Razón