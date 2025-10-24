Reportan deceso de dos mujeres tras ser atropelladas en la carretera Llera-Zaragoza

El accidente ocurrió este viernes 24 de octubre y se localiza a unos 15 minutos al poniente del municipio de Llera rumbo a la carretera Zaragoza.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Esta mañana, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó sobre un atropellamiento en el que dos mujeres perdieron la vida en la carretera que conduce de Llera a Zaragoza, a la altura del ejido El Forlón.

En un comunicado emitido a las 07:00 horas, la dependencia estatal señaló: “Se reporta obstrucción parcial de vialidad en la carretera Federal 81, a la altura del Ejido Forlón de #Llera, derivado del atropellamiento de dos personas. Se recomienda precaución”.

Al ser abordadas por este medio, las autoridades confirmaron que se trató de un accidente registrado sobre la carretera, en el cual dos mujeres fallecieron.

Indicaron que una de las víctimas tenía 51 años y la otra 61, y de acuerdo con las autoridades estatales, ambas residían cerca del lugar donde ocurrió el hecho.

La intervención de los cuerpos de emergencia fue solicitada alrededor de las 06:00 horas a través del número de emergencias 911.

Una unidad de auxilio acudió al sitio, junto con elementos de la Guardia Estatal, quienes se encargaron de informar el desenlace a los operadores del 911.

Por el momento, la Fiscalía Estatal realiza las diligencias correspondientes para iniciar la carpeta de investigación y trasladar los cuerpos al SEMEFO.

Hasta el momento, se desconoce el tipo de vehículo que pudo haber atropellado a las víctimas.

Por Alfredo Peña