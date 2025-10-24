Unidad Móvil de Mecanismos Alternativos ofrecerá servicios gratuitos en Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- A partir del lunes 27 al viernes 31 de octubre operará en Tampico la Unidad Móvil del Centro de Mecanismos Alternativos para la Solución de Conflictos, con servicios de orientación y apoyo en asuntos familiares, civiles, mercantiles y comunitarios.

La atención se llevará a cabo en la Unidad Deportiva Puertas Coloradas ubicada en Avenida Las Torres esquina con José Antonio Torre, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.

El programa del Poder Judicial de Tamaulipas es totalmente gratuito, voluntario y confidencial mediante el cual se busca facilitar la resolución pacífica de diferencias entre particulares, para evitar procedimientos judiciales que suelen ser más largos y costosos.

Las personas interesadas pueden solicitar mayor información en el Centro Integral de Justicia Altamira, en la Avenida P.D. #2180, Fraccionamiento Comercial FIMEX, o comunicarse al teléfono (833) 123-10-61.

Por Cynthia Gallardo

La Razón