Vecinos temen brote de dengue por fuga de aguas negras en la colonia Tamaulipas

Gilberto Mendoza Zapata, residente de la zona, señaló que la fuga se ubica en la calle 2 de Enero con Guadalupe, a unos metros de una taquería

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Residentes de la colonia Tamaulipas alertaron sobre el riesgo de un brote de dengue debido a una fuga de aguas negras que se mantiene activa desde hace más de tres años y que, aseguran, no ha sido atendida.

Gilberto Mendoza Zapata, residente de la zona, señaló que la fuga se ubica en la calle 2 de Enero con Guadalupe, a unos metros de una taquería, donde el agua contaminada corre a lo largo de dos cuadras.

«Es un foco de infección muy alto, ahorita con el problema de los mosquitos podemos hablar que puede venir un brote de dengue por las aguas estancadas», advirtió.

El afectado comentó que, aunque personal del organismo operador del agua se presenta a desazolvar, el derrame se genera nuevamente, lo que mantiene el problema activo y en aumento.

«Comapa no nos ha resuelto en su totalidad ese problema que hemos presentado por más de tres años. Comapa se presenta y desazolva, y vuelve a generarse… desde la calle 2 de enero hasta Simón Bolívar, dos cuadras donde corren todas las aguas negras que brotan del registro», expresó.

Más de 20 familias se han visto afectadas por el mal olor y el riesgo sanitario, además de los comercios que operan en la zona, entre ellos dos tortillerías.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón