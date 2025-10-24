VIDEO: Captan a una jaguar embarazada en Campeche

Este hallazgo constituye un buen indicador para la especie del jaguar la cual se encuentra amenazada por la pérdida de su hábitat, es necesario seguir cuidando a estos felinos.

CAMPECHE, MÉXICO.- Una jaguar “embarazada” fue captada en video dentro de la Reserva de la Biosfera Balam Kú, en Campeche. Las imágenes fueron obtenidas gracias al proyecto «Conservación de Especies» del Área Destinada Voluntariamente a la Conservación Ejido Pixoyal.

La jaguar cyuo nombre científico es ‘Panthera onca’ fue vista con su pancita de “embarazada” y esta es una gran noticia en el contexto de conservación del cual forma parte.

La publicación en redes menciona:

Una jaguar embarazada fue captada en video dentro de la Reserva de la Biosfera Balam Kú, en #Campeche. Las imágenes fueron obtenidas gracias al proyecto «Conservación de Especies» del Área Destinada Voluntariamente a la Conservación Ejido Pixoyal. pic.twitter.com/JJQBzS9Ef4 — Nacho Lozano (@nacholozano) October 24, 2025

“Lo más bello que verás hoy. Gracias al proyecto ‘Conservación de Especies’ del Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) Ejido Pixoyal, en la zona… lograron captar este increíble video de una hermosa hembra de jaguar (Panthera onca) ‘embarazada’.”

El avistamiento puede verse como un signo positivo: un buen indicador de la labor de conservación de esta especie amenazada de la fauna silvestre.

¿Dónde está ubicada la reserva ecológica?

La Reserva de la Biosfera Balam Kú, está ubicada en el estado de Campeche, es una de las zonas protegidas donde habita el jaguar.

El Área Destinada Voluntariamente a la Conservación Ejido Pixoyal es una figura en que un ejido o comunidad dceide destinar parte de su territorio para la conservación de la biodiversidad y se encuentra dentro de la zona de influencia de la reserva.

Además, existe el Corredor Ecológico Biológico Báalam Beh que conecta hábitats del jaguar en la región de Calakmul, Balam Kú y Balam Kin, y buca fortalecer la conectividad y población viable de jaguares.

Todo un hallazgo la jaguar preñada

Tener captada en video a una hembra preñada es altamente importante porque indica que no solo está presente la especie, sino que se está reproduciendo y hay potencial de crías, lo que es señal de un hábitat funcional y futuro para la especie.

También, dado que el jaguar suele estar amenazado por pérdida de hábitat, fragmentación, cacería, y otra clase de problemas, este tipo de registros son un indicativo de que las medidas de conservación estarían funcionando.

El proyecto “Conservación de Especies”

El Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) es una figura de conservación voluntaria, donde las comunidades locales ofrecen su territorio para que se mantenga en un estado natural o semi-natural, y se implementan actividades compatibles con la conservación (vigilancia, monitoreo, ecoturismo, pago por servicios ambientales, etc.).

En Campeche, se menciona que hay múltiples ADVC registradas de hecho es el estado que ocupa el segundo lugar en México por número de ADVC en su superficie.

¿Cuál es el ecosistema del jaguar?

El jaguar en esta parte del país habita selva tropical, selva baja mediana, zonas de transición, y requiere territorios extensos, conectados.

Dentro de la Reserva de la Biosfera Balam Kú y la zona de Calakmul, es considerado un “especie emblemática” y clave para la integridad del ecosistema.

En particular, la conectividad, permitir que el jaguar se mueva entre distintos fragmentos de bosque, es vital para evitr problemas de consanguinidad o aislamiento.

Jaguar, especie amenazada

A pesar de que el video de la jaguar cargada es esperanzador, las amenazas para su especie persisten: deforestación, expansión de ganadería, tala ilegal, incendios forestales, avance de la frontera agrícola. En Campeche se reporta que cada año se pierden decenas de miles de hectáreas de cobertura forestal.

La fragmentación del hábitat reudce la disponibilidad de presas, aumenta el riesgo de conflictos humano-fauna, y puede afectar la reproducción o supervivencia de crías del jaguar.

Tabién representa un reto la vigilancia y control de actividades ilegales, así como asegurar que las áreas de conservación tengan recursos suficientes para operar monitoreo, protección e incentivos a la comunidad.

No se ha revelado cuándo fue grabado exactamente el video y tampoco el estado actual del ejemplar, personas interesadas en el tema piden mayores datos públicos de esto y seguimiento a la ejemplar y sus crías.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR