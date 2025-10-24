VIDEO: Le piden matrimonio a Cristian Castro en pleno concierto

El cantante ya tuvo tres matrimonios; actualmente mantiene un noviazgo con la modelo argentina Mariela Sánchez

MÉXICO.- El romance es parte de la vida del cantante mexicano Cristian Castro, ya que no sólo le canta al amor, sino que disfruta de él. Ahora fue sorprendido en pleno concierto por un motivo particular: le hicieron una propuesta de matrimonio ante la mira de miles de fans.

Vía redes sociales se filtraron videos de la pedida de mano, de modo que la declaración de amor y la reacción del hijo de la actriz Verónica Castro se volvieron virales. El periodista de espectáculos Mich Rubalcava habló de esto en su canal de YouTube, dando detalles de la propuesta.

“Verónica Castro debe estar así (sorprendida) porque ya le propusieron matrimonio a Cristian Castro. La mujer le pidió matrimonio a él”, dijo el comunicador.

Fan le pide matrimonio a Cristian Castro

Sin embargo, el presentador de televisión aclaró que la propuesta de matrimonio no se dio entre Cristian Castro y su novia, la modelo argentina Mariela Sánchez. La pedida de mano la hizo una fan del cantante e intérprete de “Por amarte así” durante un concierto.

“Pero no fue Mariela Sánchez. No, sino en un concierto, en vivo, una valiente se paró en el escenario, que se hinca y que le da al Cristian Castro”.

Mich Rubalcava compartió en su video un clip de la pedida de mano entre la mujer y Cristian Castro, así que se observa cómo fue el momento que causó revuelo en el espectáculo.

“Mi sueño era estar en un concierto, aquí contigo, en el escenario”, le dijo la admiradora a Cristian Castro, quien se quedó parado frente a ella, observándola y escuchándola. “Y hoy, en este día especial, vengo a pedirte que te cases conmigo”.

Cristian Castro le dice “sí, acepto” a su fan

Como es tradición en una propuesta de matrimonio, la fan se puso en una rodilla ante Cristian Castro, desatando los gritos del público en el concierto. La mujer incluso extendió su mano derecha para entregarle al cantante lo que sería un anillo. En tanto, él se quedó sin palabras, pero luego dijo lo siguiente:

Cristian Castro fue sorprendido por su fan en pleno concierto. Foto: captura de video YouTube Mich Rubalcava.

“Sí, acepto”.

Cristian Castro abrazó a su fan, quien se mostró feliz al escuchar el “sí” tras hacer la propuesta de matrimonio. “Beso, beso, beso”, empezó a gritar al unísono la multitud, de modo que el intérprete de “Yo quería” le dijo a la mujer “te besaría si no tuviera una novia”. De esta manera, el hijo de Verónica Castro expuso que dijo “sí” como muestra de amor a su fan, así que aprovechó el momento para bromear.

“Pero… ¿aceptas la poligamia? Sí, ¿verdad? Vamos a ver si mi novia está de acuerdo y nos casamos, ¿te parece?”, le dijo el cantante a su fan.

Quién es la novia de Cristian Castro

Cristian Castro y Mariela Sánchez empezaron a salir a finales de 2023. Comparten su amor en redes sociales, dejando entrever que tienen un romance sólido, pese a los altibajos que han vivido. En agosto pasado, el cantante anunció que se casarían en febrero de 2026, pero después se informó que esto no sería así.

Cuántas veces ya se casó Cristian Castro

De llegar nuevamente al altar, se trataría de la cuarta boda del hijo de Verónica Castro. Sus exesposas son Gabriela Bo (2003-2004), Valeria Liberman (2005-2009) y Carol Victoria Urbán (2017).

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO