VIDEO: León se escapa del camión en que era transportado

El Departamento Noroeste de Desarrollo Económico, Ambiental, Conservación y Turismo de Sudáfrica investiga el caso que puso en riesgo a conductores

SUDÁFRICA.- A través de redes sociales, se ha difundido el incidente de una carretera africana, donde un león protagonizó un intento de escape al interior de un tráiler en marcha, en una vialidad situada en la región de Ramorshere Moiloa, al noroeste de Sudáfrica.

Medios locales aseguran que el felino estaba siendo trasladado desde la Provincia de Libre Estado a una granja de caza en Nietverdiend, sin embargo, aprovechó un descuido del conductor para escapar en una de las rendijas del tráiler, lo que ocasionó su fuerte caída frente a automovilistas, durante la tarde del pasado 20 de octubre.

León intenta escapar de sus cazadores

Uno de los testigos, quien circulaba en la carretera R49, situada en el distrito de Ngaka Modiri Molema, filmó el momento exacto en que el tráiler perdió el control y salió del camino hacia la terracería, cuando el león saltó de aproximadamente cuatro metros de altura y aterrizó en la carretera, para posteriormente caminar hacia el área verde de la vialidad.

Si bien, al principio el animal tambaleó tras la caída, momentos después logró alejarse del vehículo pesado, sin que los conductores y encargados intentaran devolverlo a su sitio, según mostraron las imágenes de redes sociales

Autoridades investigarán al conductor por el escape del animal salvaje

No obstante, el Departamento Noroeste de Desarrollo Económico, Ambiental, Conservación y Turismo (DEDECT, por sus siglas en inglés), ha confirmado que el león fue capturado durante el pasado lunes. Así mismo, DEDECT confirmó que el animal no supuso ninguna causa de alarma y ya no representa ninguna amenaza para la comunidad o los vehículos en la zona carretera.

«Actualmente el Departamento está investigando las circunstancias en torno al incidente. Investigaciones preliminares sugieren que pudo haber una infracción en el vehículo. La investigación completa apoyará a esclarecer si el dueño cumplió con la legislación correspondiente, incluyendo la que se indica en los Estándares Nacional Sudafricanos (SANS, por sus siglas en inglés)», menciona el comunicado de DEDECT.

El departamento informó que también se investigarán los permisos que poseía el conductor con la Condición 5, legislación que exige tener seguro hacerse responsable del seguro y atender cualquier daño ocasionado por el escape de animales, por lo que podría enfrentar «acciones severas» en caso de que las autoridades sudafricanas encuentren regularidades en sus permisos. También urgieron a los granjeros y transportistas a aplicar los permisos relevantes para el traslado de fauna salvaje, así como para adherirse a los protocolos durante los viajes, lo que garantizará la seguridad en la comunidad, según mencionó el departamento.

