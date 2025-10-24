VIDEO: Militar rescata un ratón que se ahogaba en el lodo por las inundaciones en Poza Rica y se hace viral

El elemento de la SEDENA fue catalogado como todo un héroe tras salvar al pequeño roedor que encontró entre el lodo

POZA RICA, VERACRUZ.- Un militar del Ejército Mexicano se ganó el respeto de miles de internautas debido a que fue captado rescatando a un pequeño e indefenso ratón que resultó afectado por las inundaciones en Poza Rica, Veracruz por lo que, como era de esperarse, las conmovedoras imágenes se hicieron virales en redes sociales donde catalogaron al elemento de las Fuerzas Armadas de México como un auténtico héroe.

Como se dijo antes, este conmovedor caso se registró en Poza Rica, Veracruz donde actualmente laboran cientos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en labores de limpieza y reconstrucción como parte el Plan DN-III-E, esto tras las afectaciones que dejaron las inundaciones provocadas por el paso de la Depresión Tropical 90E el pasado 10 de octubre.

En estas condiciones fue hallado el pequeño ratón antes de ser rescatado por un militar del Ejército Mexicano. Foto: X: Cachoperiodista

“Está pidiendo ayuda”, militar rescata a ratón afectado por las inundaciones en Poza Rica

Como se dijo antes, actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó el Plan DN-III-E y en medio de los trabajos de limpieza un militar del Ejército Mexicano descubrió entre el lodo a un pequeño ratón, el cual, presentaba dificultadas para respirar y ni si quiera podía ver precisamente por estar lleno de fango, sin embargo, el joven soldado tomó una botella de agua y ayudó al roedor para que pudiera limpiarse y en cuanto lo logró el animal se quedó en el sitio en espera de más asistencia por lo que el soldado se encargó de hidratarlo para que pudiera recobrar fuerzas.

La referida acción fue captada en video por otros elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y en cuanto la escena llegó a redes sociales se hizo viral casi de manera inmediata, sin embargo, hasta el corte de esta redacción se desconoce la identidad del militar que realizó esta noble acción, quien se ganó el respeto de miles de internautas y fue catalogado como un auténtico héroe.

En la grabación se puede apreciar el rostro del militar que ayudó al pequeño ratón y señala que, aunque el animal ya estaba tomando agua temía que no sobreviviera: “Ya está tomando un poco de agua, pero quién sabe si sobreviva, está pidiendo ayuda”, expresó el joven militar de identidad todavía desconocida.

Cabe señalar que, en el mismo video se puede apreciar que tras hidratarse el pequeño ratón recobró fuerzas y hasta se le pudo ver saltando, por lo que en cuanto se recuperó el militar que se encargó de salvarlo lo escoltó hasta un lugar seguro para que pudiera resguardarse, por lo que la imagen conmovió aún más a los internautas.

El empático militar que rescató a un ratón en Poza Rica fue catalogado como todo un héroe en redes sociales. Foto: X: Cachoperiodista

De acuerdo con la información difundida por el gobierno federal, hasta este viernes 24 de octubre se contabilizan 35 personas fallecidas en el estado de Veracruz tras las inundaciones provocadas por el paso de la Depresión Tropical 90E, además, se cuenta con el reporte de siete personas desaparecidas y como se dijo antes, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó el Plan DN-III-E para ayudar en las labores de limpieza y reconstrucción en las zonas más afectadas.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.