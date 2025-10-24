VIDEO: Padre encuentra a su hija alcoholizada junto a maestro denunciado de acoso en Perú

El familiar y su acompañante retuvieron al docente mientras contactaban a la policía de Ica, ciudad situada en el suroeste de Perú

PERÚ.- Un padre expresó su rabia al hallar a su hija inconsciente y en estado inconveniente dentro de un bar, mientras estaba acompañado de su profesor Elías José Huamán Castro, quien anteriormente fue acusado de acoso sexual por la joven, hechos ocurridos durante la noche del pasado jueves, 23 de octubre.

Al llegar al establecimiento, el padre se dirige al docente y le exige respuestas para saber por qué su hija está alcoholizada y acostada en un sillón, por lo que su acompañante, quien grabó el hallazgo con su celular, le exigió a una de las trabajadoras que contactara a la policía, en la ciudad de Ica, al suroeste de Perú.

Hallan a profesor presuntamente acosando de alumna

Durante las grabaciones, el acompañante del padre le exige que se identifique, sin embargo, el profesor le solicita que deje de grabar su rostro, a lo que hace caso omiso y continúa grabando a la joven tendida en sillón, con botellas de alcohol y de agua en la mesa.

FOTO: Unversidad Nacional «San Luis Gonzaga de Ica»

De acuerdo con el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, Huamán Castro es titulado en Economía por la Universidad Nacional «San Luis Gonzaga de Ica», donde también imparte clases. Si bien, su currículum menciona que fue conformado con «valores de personalidad, responsabilidad y honestidad», aseguran que ha sido señalado por acoso sexual durante sus clases universitarias.

De acuerdo con las legislaciones de Perú, el acoso sexual se define como vigilar, hostigar o asediar a una persona con contacto sexual sin consentimiento, lo que puede sancionarse de 3 a 5 años, dependiendo de la gravedad y la edad de la víctimas.

