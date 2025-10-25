Angelita está a salvo: joven originaria de Houston, desaparecida en Tamaulipas es encontrada con vida

Después de días de incertidumbre, Angelita Moreno, joven originaria de Houston, fue localizada con vida mientras caminaba sola por la Carretera Federal 101.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas localizaron con vida a una mujer que había sido reportada como desaparecida y que deambulaba por la Carretera Federal 101, a la altura del kilómetro 122.

Fue en las inmediaciones del puente conocido como “El Encinal” donde los oficiales interceptaron a la mujer, quien transitaba a pie por el solitario camino.

Al abordarla, confirmaron que se trataba de Angelita Moreno, de 24 años, originaria de Houston, Texas, cuya desaparición se había viralizado en plataformas digitales.

La joven explicó a los elementos que su destino era el rancho “La Venadita”, ubicado en el municipio de Hidalgo, y confesó que llevaba aproximadamente dos días de viaje.

Angelita también reveló que no había probado alimento y que no portaba pertenencias, ya que había sido víctima de un robo.

Inmediatamente, los policías procedieron a auxiliarla y la trasladaron al DIF Bienestar en Hidalgo, donde recibirá atención médica y psicológica.

Asimismo, se establecerá contacto con sus familiares para que puedan reunirse con ella.

Por. Alfredo Peña