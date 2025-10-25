Árbitro se pasa alto en el 8 Allende e impacta unidad de taquero; ambos resultan lesionados

El accidente fue reportado a las 08:00 horas. Técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja brindaron auxilio a ambos conductores.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un árbitro y un taquero resultaron lesionados tras un choque ocurrido la mañana del sábado en el cruce de las calles Ocho y Allende. De manera paralela, una mujer y su sobrina experimentaron una situación de asombro, ya que una decisión repentina les salvó de ser aplastadas por los vehículos involucrados.

El árbitro, identificado únicamente como Francisco, manejaba una camioneta Equinox y fue trasladado a un centro hospitalario. Por su parte, el taquero, a pesar de presentar golpes fuertes, no quiso ser llevado.

El comerciante manejaba una camioneta Chevrolet S10 y circulaba de sur a norte. Iba acompañado de otra persona, ya que se dirigían al número 11 de la calle Allende, donde tienen su puesto de tacos.

El árbitro, por su parte, no hizo el alto correspondiente al llegar a la calle Ocho, por lo que impactó contra la S10. Ambos vehículos se proyectaron hacia las estructuras de protección de un negocio, quedando seriamente dañados.

En el lugar se encontraba una ama de casa acompañada de su sobrina, quien manifestó con asombro que, de no haber tomado una decisión repentina, su historia habría sido diferente, pues los vehículos hubieran aplastado.

“Nosotras diariamente pasamos por esta esquina y nos disponíamos a cruzar cuando, de la nada, nos dio por cruzarnos hacia la otra acera y no pasar por donde siempre lo hacemos. Fue entonces cuando ocurrió el fuerte choque; de otra manera, ahorita estuviéramos ahí aplastadas y tiradas”, narró con asombro.

Las dos mujeres se dirigían a su domicilio, pero tuvieron que detener su viaje en espera de que llegaran los familiares del árbitro, debido a que este les dejó su celular para que se los entregaran.

Más tarde, los oficiales de tránsito local ordenaron remolcar los vehículos al corralón.

Por: Alfredo Peña