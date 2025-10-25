Aseguran que filtros viales en Tampico no son con fines recaudatorios

TAMPICO, TAMAULIPAS.- «Los filtros de seguridad vial que se implementan en distintos puntos de Tampico no buscan recaudar dinero mediante multas, sino prevenir accidentes y fortalecer la cultura vial», afirmó el presidente de la comisión de movilidad en el cabildo de Tampico, Édgar Treviño Martínez.

Explicó que si bien las infracciones aplicadas dependen de cada falta detectada, el objetivo principal es proteger la vida de los automovilistas y, especialmente, de los motociclistas, quienes encabezan las estadísticas de incidentes en la ciudad.

“Estos filtros no son para recaudar, son para erradicar los accidentes que se han presentado, algunos incluso con consecuencias fatales. Lo que queremos es generar conciencia y fortalecer la educación vial en Tampico”

El regidor señaló que gracias a estas acciones, los percances viales han disminuido hasta en un 30 por ciento.

Sin embargo, reconoció que las condiciones del clima y el deterioro de algunas arterias continúan representando un riesgo para los conductores.

Los operativos se llevan a cabo en diferentes sectores del municipio, el personal de Tránsito y Vialidad revisa que los conductores utilicen casco, cuenten con la documentación en regla y mantengan sus unidades en buen estado.

Treviño Martínez reiteró su llamado a la ciudadanía para colaborar con la autoridad y extremar precauciones al momento de manejar, al considerar que la seguridad vial es una responsabilidad compartida.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón