Camioneta quedó destrozada al ser impactada por otro vehículo y proyectada contra la plataforma de un tráiler

Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron para brindarle los primeros auxilios al tripulante de la camioneta Tigo



2:41 pm

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Fuerte accidente vial se registró esta madrugada en la zona norte de Tampico, al ser impactada en un costado una camioneta y proyectada contra la plataforma de un tráiler que se encontraba estacionada. Los hechos que movilizaron a personal de tránsito y paramédicos de Cruz Roja, se suscitaron sobre la Sexta Avenida a la altura de la colonia Villahermosa, cerca de la línea divisoria con el municipio de Altamira. En el lugar una camioneta Ford F-150 cabina y media color verde, impactó en el costado izquierdo a la unidad tipo SUV de la línea Chirey Tigo color negro con placas de Tamaulipas, misma que por el impacto fue proyectada contra la plataforma de la unidad de carga. Paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron para brindarle los primeros auxilios al tripulante de la camioneta Tigo, en tanto en la zona quedó acordonada por parte del personal vial para proceder a deslindar las responsabilidades correspondientes. Por Otilio Nuñez