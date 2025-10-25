Capacita UPALT a periodistas en preservación de la escena del crimen

El rector informó que este curso también se ha llevado a autoridades municipales, con el propósito de fortalecer manuales y protocolos de seguridad.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- La Universidad Politécnica de Altamira (UPALT) brindó capacitación en “Preservación y conservación de la escena del crimen” a integrantes de la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas, con el objetivo de fortalecer su labor informativa ante situaciones como hechos delictivos registrados en la zona conurbada.

El rector de la institución, Ricardo Jesús Ramos Sánchez, señaló que la sociedad debe estar preparada para afrontar situaciones delictivas y comprender el papel que cada actor desempeña en una escena de crimen, desde las autoridades hasta los testigos ocasionales.

“Las sociedades no están libres del delito. Cuando ocurre una situación de esa naturaleza tenemos que estar listos. Hay diferentes actores… Tienen que entender su rol”, afirmó.

Ramos Sánchez explicó que la capacitación busca profesionalizar el trabajo periodístico, al mismo tiempo que se contribuye a mejorar los procesos de procuración de justicia en casos donde la cobertura informativa coincide con la intervención de autoridades.

“La intención es que siempre estemos mejorando como sociedad para poder garantizar que la justicia llegue y no llegue tarde. Si falta evidencia trascendental, el juez o el ministerio público no puede establecer una línea de investigación certera”, señaló.

El rector informó que este curso también se ha llevado a autoridades municipales, con el propósito de fortalecer manuales y protocolos de seguridad.

“Hemos visto áreas de oportunidad y lagunas en los protocolos. Integrar a la Red de Mujeres Periodistas del Sur de Tamaulipas es un honor, porque se capacitan y comprenden la importancia de lo que pasa rápido y se hace costumbre, aunque no sea correcto”

Durante cuatro horas, las comunicadoras participaron en actividades teóricas y prácticas, al término de las cuales recibieron reconocimiento y un formato con valor curricular expedido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón