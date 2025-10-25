Chocan padre e hija sus dos camionetas

El singular percance se registra cuando la joven, omite un alto e impacta la troca conducida por su padre; los daños fueron cuantiosos.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un jefe de familia y su hija se vieron involucrados en un violento choque que, si bien no dejó lesionados, provocó daños materiales considerables.

El accidente fue reportado a las 11:00 horas en el cruce de la calle Juan Bautista con la avenida Huastecos, en la colonia Adolfo López Mateos.

Al llegar al lugar, las autoridades se sorprendieron al no encontrar personas heridas, dada la severidad del impacto entre los dos vehículos.

Los automóviles involucrados fueron una camioneta Toyota de reciente modelo, manejada por la joven, y una Chevrolet Equinox, conducida por su padre.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer, circulando por la avenida Huastecos, omitió el alto al llegar a la calle Juan Bautista.

Esta infracción provocó un impacto brutal.

Como consecuencia, el padre perdió el control de su vehículo y se impactó contra el portón de una vivienda. Mientras tanto, la camioneta de la joven quedó sobre unos postes de contención de acero y concreto tras el choque.

Las autoridades estimaron los daños materiales en más de 80 mil pesos.

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON