Cierran presa; piden frenar abonos a EU

Productores de Tamaulipas acordaron el cierre de la presa Marte R. Gómez para exigir el fin de los envíos de agua a Estados Unidos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Ante el mega adeudo de agua que México mantiene con Estados Unidos, heredado del ciclo 36 que concluye hoy, productores del norte de Tamaulipas cerraron las compuertas de la Presa Marte R. Gómez, que recibe trasvases de El Cuchillo, en Nuevo León, y exigieron frenar los envíos del recurso al país vecino.

La medida, informaron, fue acordada durante una reunión del Consejo de Cuenca del Río Bravo, celebrada esta semana con la presencia del subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, Aarón Mastache.

«Vino el ingeniero Mastache, donde acordamos que se cerrara la presa Marte R. Gómez, y ya se cerró», afirmó Marco Antonio Garza, representante del distrito de riego 026 y miembro del Consejo de Cuenca.

Garza advirtió que, pese al cierre, podrían continuar los envíos ilegales de agua hacia Estados Unidos como parte del pago pendiente por el ciclo 36, que concluyó el 24 de octubre.

«Ya se cerró porque estaba vertiendo 110 metros cúbicos de agua por segundo para el pago de agua a los Estados Unidos», señaló.

El embalse registra un almacenamiento de 698.56 millones de metros cúbicos, equivalente al 88.7% de su capacidad, por lo que los productores descartaron un nuevo trasvase desde Nuevo León debido a las buenas captaciones.

Garza criticó que, pese a un acuerdo entre productores y funcionarios regionales de la Conagua para enviar solo 100 millones de metros cúbicos de la presa Marte R. Gómez, que no forma parte del Tratado de 1944, se terminaron enviando 165 millones.

«Así lo dice el acuerdo, nada más pedimos que se respete el de 1944», reclamó.

«Nosotros ya lo enviamos; habíamos acordado mandar 100 millones de metros cúbicos, pero esta gente se pasó: fueron casi 165 millones en lugar de los 100».

De acuerdo con cifras de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), al cierre del ciclo 36, el 24 de octubre de 2025, de los 2 mil 158 millones de metros cúbicos comprometidos por México en los últimos cinco años, sólo se han entregado mil 022 millones, quedando un faltante de mil 136 millones de metros cúbicos.

Por. Agencia Reforma