Concluye laboratorio escénico con nuevos talentos en Tampico

El laboratorio fue dirigido por el maestro Daniel Rodharte.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con una muestra de talento y disciplina concluyó el Laboratorio de Escena Teatro, realizado de manera gratuita en el Instituto Regional de Bellas Artes.

Dsede el pasado 25 de septiembre y durante varias semanas, los participantes trabajaron en ejercicios de improvisación, proyección de voz, coordinación, trazo escénico, lectura y memorización de textos, además de técnicas de danza y acondicionamiento físico para el actor.

“Fue un espacio de aprendizaje integral, donde los alumnos exploraron su potencial y fortalecieron la confianza en el escenario”, expresó Daniel Rodharte, director de Escena Teatro. Además agradece el apoyo brindado.

El proceso de formación cerrará con la puesta en escena “Una experiencia llamada Angélica”, que se presentará el próximo 18 de diciembre en el Gran Salón de la Casa de la Cultura de Tampico, apta para adolescentes y adultos.

Por. José Luis Rodríguez Castro / La Razón