Desarticulan banda de tráfico de armas

Autoridades federales detuvieron en Matamoros a la presunta jefa de una célula dedicada al tráfico de armas y lavado de dinero. El operativo conjunto entre fuerzas federales aseguró armamento, dinero y equipos de cómputo

MATAMOROS, TAMAULIPAS.- Elementos de fuerzas federales y estatales, detuvieron en Matamoros a cuatro personas de una célula delictiva dedicada al contrabando de armas y drogas en la región.

Líneas de investigación y labores de inteligencia relacionadas con el tráfico de armas, narcóticos y lavado de dinero, permitieron ubicar tres inmuebles en el municipio de Matamoros que eran utilizados por una célula delictiva para realizar actos ilícitos.

Los efectivos de seguridad llevaron a cabo labores de vigilancias fijas y móviles donde se obtuvieron los datos de prueba necesarios que fueron entregados a un Juez de control, quien liberó las órdenes de cateo.

En el operativo participaron en colaboración interinstitucional, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de Justicia del Estado

Los agentes de seguridad desplegaron operativos simultáneos para ejecutar las órdenes de cateo en las colonias Jesús Vega Sánchez y Moderno, donde fueron detenidos cuatro presuntos integrantes de la célula criminal.

Una de las detenidas se identificó como Juana “N”, relacionada con delitos como tráfico de armas y narcóticos, así como lavado de dinero.

La mujer fue capturada junto con tres de sus cómplices, de acuerdo con las líneas de inteligencia, Juana «N» coordinaba la logística de la célula que abastecía de armas y municiones a grupos del crimen organizado con presencia en la franja fronteriza, además de realizar operaciones de transferencia y lavado de capitales producto del narcotráfico.

Además, se aseguraron siete armas de fuego, cargadores, 150 cartuchos de diversos calibres, un vehículo, una caja fuerte, 20 mil 600 dólares americanos, seis computadoras portátiles, seis equipos telefónicos y diversa documentación.

A los detenidos se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal, en tanto, los domicilios quedaron bajo custodia de las autoridades.

El Gabinete de Seguridad aseguró que con esta acción «se desarticula un eslabón relevante en la cadena de tráfico de armas hacia organizaciones criminales del noreste», sin detallar a qué organización pertenece esta célula.

Por. Perla Reséndez

Expreso-La Razón