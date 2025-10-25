Destroza su lujosa camioneta al chocar contra un semáforo

La unidad impactó la base de concreto del semáforo, así como una parte de la guarnición del camellón central y el pavimento.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un automovilista, destruyó su costosa camioneta Jeep al chocar contra la base de un semáforo en Altamira durante la madrugada de este sábado. El accidente ocurrió a las 00:15 horas en el crucero de la Avenida de la Industria y Francisco I. Madero, a la altura de la Maseca; causó daños severos a la infraestructura vial municipal.

En el percance participó una camioneta marca Jeep, color verde, con placas XKH752D, cuyo conductor se identificó como Juan Mauro Hernández Chávez.

Peritos de Tránsito elaboraron el parte de accidente. El conductor responsable quedó a disposición de la autoridad.

La Secretaría de Obras Públicas fue notificada de los daños causados, al igual que el área jurídica del ayuntamiento.

El semáforo del crucero de la Maseca ha resultado dañado en reiteradas ocasiones por choques y volcaduras.

Las autoridades viales han señalado que durante la noche y madrugada, los automovilistas se confían y no respetan los límites de velocidad. Incluso se pasan los semáforos, lo que causa los hechos viales.

Por. Óscar Figueroa

La Razón