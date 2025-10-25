El Huracán Melissa se fortalece y ya es de categoría Dos; avanza sobre el Caribe

MÉXICO.- El huracán Melissa continúa fortaleciéndose sobre las aguas del mar Caribe, donde alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, con vientos sostenidos de 155 km/h y rachas de hasta 195 km/h, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El ciclón ha dejado hasta el momento cuatro muertos (tres como tormenta tropical y uno como huracán), inundaciones y destrozos a su paso.

Trayectoria del huracán Melissa

Los pronósticos del SMN indican que Melissa mantendrá una trayectoria hacia el oeste-noroeste, intensificándose gradualmente:

26 de octubre (00h): Categoría 3, a 1,250 km al este-sureste de Cancún.

Categoría 3, a 1,250 km al este-sureste de Cancún. 26 de octubre (12h): Categoría 4, a 1,195 km al este-sureste de Punta Herrero, Quintana Roo.

Categoría 4, a 1,195 km al este-sureste de Punta Herrero, Quintana Roo. 27 de octubre (12h): Categoría 5, a 1,075 km al este-sureste de Punta Herrero.

Categoría 5, a 1,075 km al este-sureste de Punta Herrero. 28 de octubre: Mantendría categoría 4 mientras se desplaza paralelo a Jamaica.

Mantendría categoría 4 mientras se desplaza paralelo a Jamaica. 29 de octubre: Descendería a categoría 2, alejándose hacia el noreste del Caribe.

Melissa se aproxima lentamente a Jamaica

El centro del huracán se localiza a 210 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, y a 1,290 kilómetros al este-sureste de Cancún, Quintana Roo. Melissa se desplaza hacia el oeste a una velocidad de 6 km/h, sin representar riesgo para el territorio mexicano.

En Jamaica, los habitantes de la capital, Kingston, pasaron el sábado llenando sacos de arena y almacenando víveres ante la inminente llegada del ciclón. Richard Malcolm, propietario de una tienda local, explicó que la demanda de materiales ha aumentado ante la necesidad de proteger hogares y negocios.

“Estamos haciendo lo mejor que podemos, organizándonos, preparándonos. Aquí embolsamos arena para que los clientes puedan reforzar entradas y techos antes de que lleguen los vientos fuertes”, comentó el comerciante.

Las imágenes captadas en la ciudad muestran camionetas cargadas con sacos de arena y residentes llenando bidones de gasolina, mientras los vientos comienzan a azotar la costa de Harbour View, una zona costera al este de la capital jamaicana.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), Melissa continuará ganando fuerza en las próximas horas y podría alcanzar categoría 3 o 4 al inicio de la próxima semana, provocando fuertes lluvias, marejadas e inundaciones costeras en Jamaica y zonas del Caribe central.

Sin riesgo para México

El Servicio Meteorológico Nacional reiteró que, debido a su distancia y trayectoria, Melissa no generará efectos en territorio mexicano, por lo que no se emiten alertas ni recomendaciones para los estados del país.

Sin embargo, las autoridades de Jamaica y del Caribe oriental permanecen en alerta máxima ante el posible impacto directo del fenómeno, que continúa bajo estrecha vigilancia internacional.