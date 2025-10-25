El proceso contra Omar N. sigue su curso; defensa del exfutbolista no ha presentado ni apelación ni amparo

El proceso contra el deportista continúa su curso dentro de los plazos establecidos, mientras la Fiscalía avanza en la etapa complementaria de la investigación

MÉXICO.- La defensa de Omar N., exfutbolista vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado, no ha presentado hasta el momento ningún recurso legal, confirmó el fiscal Salvador González de los Santos.

“Hasta el momento no han interpuesto ningún recurso; según la información que tenemos, no se ha promovido apelación ni amparo. Actualmente estamos en la etapa de investigación complementaria, la cual tiene un plazo de un mes para concluir. La defensa está ofreciendo datos de prueba que se están analizando, pero, hasta ahora, no existe ningún recurso interpuesto”, explicó el funcionario estatal.

De acuerdo con la Fiscalía, existen dos denuncias archivadas en contra del exdeportista. La primera data de 2003 y estaba relacionada con un tema de paternidad, mientras que la segunda fue presentada en febrero de este año. Ninguna de ellas se mantiene activa ni será reabierta, al no encontrarse elementos de delito, precisó González de los Santos.

“La primera denuncia fue en 2003 y tenía que ver con un asunto de paternidad. En su momento se determinó que no existía delito que perseguir y se archivó. La segunda fue presentada este año, en febrero; sin embargo, se resolvió la abstención de investigar, ya que no se advirtieron hechos que constituyeran delito. Ambas permanecen archivadas”, detalló el fiscal.

Omar «N» se encuentra en buen estado de salud

El exfutbolista sigue en prisión | Archivo

Asimismo, aclaró que, en el caso de la denuncia presentada recientemente, los hechos narrados no configuraban un ilícito penal, por lo que la investigación no continuó.

Por su parte, el coordinador de Seguridad, Roberto Alarcón, informó que el exfutbolista se encuentra en buen estado de salud dentro del centro de reclusión y que no ha sido necesario implementar un operativo especial para su resguardo.

“No hay información que indique que esté mal. Se encuentra bien, no se tiene conocimiento de amenazas y su estancia en el penal transcurre con normalidad”, aseguró Alarcón.

Con ello, las autoridades confirmaron que el proceso judicial contra Omar N. continúa su curso dentro de los plazos establecidos, mientras la Fiscalía avanza en la etapa complementaria de la investigación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.