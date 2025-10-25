Fallece la madre de «Iker, El Niño Millonario»; la despide con triste mensaje

El creador de contenido compartió un triste mensaje para darle el último adiós a su madre

NUEVO LEÓN.- Hace unos momentos te compartimos que el creador de contenido «Iker El Niño Millonario» informó la muerte de su mamá, la señora, Miriam Guadalupe Arizpe García. El niño subió un mensaje en sus redes sociales para darle el último adiós a su madre.

Durante las primeras horas de este viernes 24 de octubre, el influencer conocido como «Iker El Niño Millonario» registró actividad en su cuenta en Instagram para despedir a su mamá «Doña Lupe», recibiendo muestras de apoyo de figuras del espectáculo y de sus seguidores.

Iker El Millonario despide a su mamá

La mañana de este día, el creador de contenido «Iker El Niño Millonario» subió una publicación en Instagram con la que informó la muerte de su mamá «Doña Lupe». El pequeño originario de Nuevo León subió un video y un mensaje para dar a conocer el fallecimiento.

En el video, «Iker El Niño Millonario» recordó algunos de los momentos que compartió con su mamá. Junto a la grabación escribió un texto pidiendo por el descanso de su madre y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido en este complicado momento que vive él y su familia.

«Con profundo dolor les informamos a toda la familia, gente que quiere a Iker, que el día hoy hoy 24 de octubre, Miriam Guadalupe Arizpe García partió del plano terrenal para vivir en el paraíso», se lee en la primera parte del mensaje.

En la parte final del texto, «Iker El Niño Millonario» agradeció a todos sus fans por estar al pendiente en este proceso que enfrentó su mamá «Doña Lupe». Finalmente dijo que su madre siempre estará en su corazón.

«Gracias a todos los que siempre han estado al pendiente, les pedimos que desde su hogar se tomen un espacio para pedir por su eterno descanso y por la familia Arizpe García, siempre en nuestro corazones mi Lupe», concluye.

¿Quién es Iker El Niño Millonario?

«Iker El Niño Millonario» es un famoso creador de contenido e influencer. El pequeño originario del estado de Nuevo León consiguió gran parte de su fama gracias a los videos que realiza y a su colaboración con la cantante, Karol G, donde apareció en el video del sencillo «Mañana será bonito».

Este 24 de octubre, «Iker El Millonario» sufrió la muerte de su mamá, la señora, Miriam Guadalupe Arizpe García. Hasta el momento se desconocen las causas del repentino fallecimiento.