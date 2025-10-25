Juntas de Conciliación ya están en fase de extinción

El 80 por ciento de los conflictos laborales en Tamaulipas ya se resuelven por la vía de la conciliación

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En Tamaulipas, las Juntas de Conciliación y Arbitraje están por concluir su ciclo, ya que actualmente el 80 por ciento de los conflictos laborales se solucionan mediante la conciliación, informó el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes.

“Las juntas ya están en proceso de desaparecer; el gobernador acaba de firmar el decreto de extinción de cuatro de ellas: tres especiales y la local de Tampico. Estas son la Junta Local y la Especial de Tampico, la Junta Número 8 de Victoria y la Número 5 de Reynosa. Si mantenemos esta tendencia, lograremos el objetivo de cerrar la administración sin juntas de conciliación”, explicó.

El funcionario recordó que esta transformación forma parte de la reforma laboral federal, que dio paso a los Centros de Conciliación, los cuales han mostrado resultados notables.

“En Tamaulipas, ocho de cada diez conflictos laborales se resuelven a través de la conciliación. Los casos que no logran acuerdo son turnados a los tribunales laborales del Supremo Tribunal de Justicia”, señaló Illoldi Reyes.

Destacó además que este nuevo modelo ha significado una recuperación económica importante para los trabajadores.

“Cada año se logran recuperar cerca de mil millones de pesos para los trabajadores tamaulipecos, cuando en las juntas anteriores apenas se alcanzaban cien millones”, subrayó.

Agregó que, a diferencia del esquema anterior, en los Centros de Conciliación los trabajadores no necesitan contratar abogados, ya que el servicio es gratuito y se les brinda asesoría integral.

“Antes, los abogados cobraban entre el 20 y el 30 por ciento de lo recuperado. Hoy, los recursos llegan íntegros a las familias trabajadoras”, destacó.

Illoldi Reyes concluyó que el estado continúa reduciendo el rezago en materia laboral, consolidando así la transición hacia un sistema más ágil, transparente y justo para los trabajadores.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón