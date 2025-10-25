Médicos enfrentan largas jornadas por alta demanda de atención: “El servicio no se detiene”

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Profesionales de la salud del hospital de Especialidades Médicas IMSS Bienestar “Carlos Canseco” de Tampico reconocieron que la elevada demanda de atención los ha llevado a extender sus jornadas laborales más allá de lo establecido, especialmente en áreas como urgencias.

Joaquín Juárez Durán,director del hospital señaló que la carga laboral en los hospitales públicos ha aumentado debido a la gratuidad en los servicios y al arribo de pacientes de otros municipios y del norte de Veracruz.

“Hay días en los que tenemos una ocupación superior al 150%, lo que significa que incluso debemos buscar espacios para poder atender a todos los pacientes. En ocasiones, el personal tiene que doblar turnos para que nadie se quede sin atención”

Entre las principales causas de ingreso al nosocomio expresó que se encuentran los accidentes automovilísticos y de motocicleta; enfermedades crónico-degenerativas como diabetes e hipertensión que derivan en complicaciones cardíacas o cerebrales.

A pesar del cansancio, Juárez Durán subrayó que el personal médico y de enfermería mantiene su compromiso con una atención humana y de calidad y garantizó que ningún paciente es rechazado.

“Nos hemos enfocado en ofrecer un trato digno y mantener instalaciones limpias, seguras y bien equipadas. Tenemos un hospital resolutivo, con servicios como diálisis, clínicas del dolor y una sala de hemodinamia que salva vidas todos los días”

Juárez Durán reconoce el esfuerzo de quienes, bajo presión y con turnos extendidos, mantienen su vocación de cuidar la salud de la ciudadanía.

Por Cynthia Gallardo

La Razón