Menor de 16 Años provoca choque en el centro de Altamira

El accidente, ocurrido a las 06:37 horas en el cruce de las calles Morelos y Capitán Pérez, dejó a sus dos acompañantes con lesiones graves.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Un menor de 16 años de edad, provocó un fuerte choque la mañana de este sábado en la zona centro de Altamira tras ignorar un señalamiento de alto.

En el choque participaron una motocicleta marca Italika, color negro, sin placas, y una camioneta marca Chevrolet Tornado, color blanco, placas WB6275B, cuyo conductor se identificó como Eliuth «N».

El conductor de la motocicleta, un menor identificado como A.G.S.G., de 16 años, fue detenido por las autoridades viales.

Los acompañantes del motociclista, Yoselin «N» y Ángel «N», sufrieron lesiones, por lo que paramédicos de las corporaciones de rescate que atendieron el servicio, los trasladaron al Hospital General de Altamira Rodolfo Torre Cantú donde quedó internado.

Peritos de Tránsito Altamira a cargo de Pablo Fernández, se encargaron de tomar conocimiento elaboraron el parte informativo y lo turnaron a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas quien se encargará de hacer la investigación.

Hace unos días, el delegado de Tránsito Altamira, Santiago Cerecedo Maya anunció que seguirán los operativos para revisar la documentación de las motos y que los conductores usen el casco.

Por Óscar Figueroa

La Razón