Microbús de la Tampico-Las flores sufrió falla mecánica y chocó con una taquería

El aparatoso accidente donde de milagro no hubo personas heridas, ocurrió la noche del viernes sobre la Avenida Álvaro Obregón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Momentos de pánico vivieron empleados y clientes de una taquería, al estrellarse contra parte de las instalaciones un microbús de la ruta Tampico-Las Flores, cuyo conductor dijo que la unidad presentó una falla mecánica y ya no pudo controlarla.

El aparatoso accidente donde de milagro no hubo personas heridas, ocurrió la noche del viernes sobre la Avenida Álvaro Obregón, a la altura de la intersección con la calle Centenario de la colonia Árbol Grande, en Ciudad Madero, a un costado de las oficinas de la COMAPA zona sur.

Personal de tránsito tomó conocimiento de los hechos y confirmó que en el percance se vio involucrado un microbús de la ruta Tampico-Las Flores, cuyo conductor dijo que la unidad tuvo una falla mecánica y por eso perdió el control, terminando por proyectarse contra la taquería en donde arrasó con sillas y mesas.

Peritos de la corporación vial acudieron a tomar conocimiento de los hechos, procediendo al aseguramiento de la unidad del servicio público de transporte a fin de que su propietario responda por los daños materiales generados.

Por. Mario Prieto.