¡No Pierdan!

Correcaminos sale esta tarde en busca del triunfo y una sorpresa

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En el primer partido bajo la nueva directiva, el equipo de Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas enfrentará este sábado a Cancún FC, líder del torneo, en el marco de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX.

El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo a las 19:00 horas, donde el conjunto naranja intentará sumar puntos valiosos y romper los pronósticos ante un rival que parte como amplio favorito.

Dirigidos por Jorge Urbina, los universitarios sostuvieron durante la semana una intensa preparación en el Centro de Formación UAT y el Estadio Marte R. Gómez, afinando detalles tácticos y físicos con el objetivo de conseguir una victoria en calidad de visitante.

Correcaminos llega a este compromiso motivado tras vencer 1-0 a Dorados de Sinaloa en la jornada anterior, resultado que significó una inyección anímica para el plantel. En aquel encuentro, el victorense Mario Sarmiento anotó el gol del triunfo, mientras que tanto él como Joaquín Pereyra fueron reconocidos en el Once Ideal de la Jornada 12.

El cuerpo arbitral designado para este encuentro estará encabezado por Jorge Carlos Ortíz de León como árbitro central, acompañado de Alejandro Hernández Rodríguez y Daniel Ismael Pantoja Venegas como asistentes uno y dos, respectivamente, y Héctor Salvador Solorio Arreola como cuarto oficial.

Con una mezcla de experiencia y juventud, incluyendo la presencia de varios canteranos victorenses, Correcaminos buscará ofrecer una actuación sólida que le permita escalar posiciones en la tabla general y consolidar el proyecto de la nueva directiva.

POR REDACCIÓN