Personas en situación de calle con enfermedades mentales: tema complejo que merece atención y no la condena del abandono

En la zona centro, se han registrado episodios de agresiones y daños a comercios sin que exista un mecanismo efectivo de atención o resguardo.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- En Tampico, personas en situación de calle que enfrentan trastornos mentales forman parte del entorno cotidiano.

El 18 de marzo, una mujer con evidente alteración emocional lanzó una piedra contra el cristal de un restaurante en Altamira y Fray Andrés de Olmos a menos de tres cuadras del palacio municipal y cerca del primer cuadro de la ciudad. Rompió la puerta principal e ingresó para intentar agredir a comensales.

El pasado 8 de octubre, se reportó el vandalismo de al menos 15 puestos de boleros en las plazas de Armas y Libertad, atribuida también a una mujer con posibles trastornos psiquiátricos.

A estos casos se suma una pareja que deambula por diversas calles. El hombre empuja la silla de ruedas donde va una mujer y suele insultar y amedrentar principalmente a personas del sexo femenino. La situación más reciente ocurrió el miércoles 22 de octubre en la calle 20 de Noviembre en el centro de Tampico.

«Caminaba por calle 20 de noviembre entre Altamira y Obregón y los ví venir. Ese señor ya nos había gritado insultos en la plaza de Armas a mis amigas y a mí. Luego a mí en la laguna del Carpintero y aunque intento evitarlo cruzando la calle, cuando lo observo a lo lejos, me insulta y grita:»hija de $&$*#% pu..» lamenta la afectada.

Un día después, el jueves 23 de octubre, una pasajera de la ruta Central Camionera Perimetral vivió un momento de tensión cuando un hombre en aparente crisis comenzó a actuar de forma errática y dirigirse hacia ella con frases confusas. El chófer decidió retirarlo de la unidad para evitar una situación mayor; ofreció disculpas a la mujer por el incidente, le expresó que la persona en cuestión había abordado la unidad en el alto de un semáforo y él no se había percatado.

La regidora, Amelia Trejo Hernández, presidenta de la Comisión de Gobierno, Seguridad y Protección Civil del cabildo porteño, reconoció la complejidad del escenario. Señaló que el municipio busca la colaboración de una asociación civil que cuente con personal capacitado para atender y resguardar a estas personas.

“Estamos agotando las instancias. Para que sean aceptados en un psiquiátrico deben contar con familia y muchos no tienen. Estamos viendo si alguna asociación que atienda a personas con problemas mentales pudiera recibirlos. Sí, hay un problema”, dijo.

Trejo Hernández reconoció que actualmente no existe un censo actualizado de personas en situación de calle con enfermedades mentales en Tampico y que, en cuanto a reportes formales, solo se tiene identificado un caso.

Anunció que se buscará coordinación con las comisiones de Salud y Grupos Vulnerables del cabildo para establecer una ruta de acción que ayude a prevenir riesgos y otorgar atención humanitaria.

Finalmente, llamó a la ciudadanía a no ignorar incidentes y reportar cualquier conducta que ponga en riesgo a terceros al número de emergencias 911.

Porque la seguridad pública es responsabilidad de todos y la dignidad humana no se discute. Tampico necesita tranquilidad. Y quienes padecen una enfermedad mental merecen atención, no la condena del abandono.

Por Cynthia Gallardo

La Razón