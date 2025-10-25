Qué poca…

VIDA DIARIA / ROSA ELENA GONZÁLEZ

Pues ahí tiene usted que mientras en varios Estados de la República mexicana hay familias enteras sufriendo por la tragedia registrada en los pasados días, además del abandono de sus autoridades, los “flamantes” diputados federales de morena, sin la menor empatía, coherencia o vergüenza, se organizan un baile en pleno recinto legislativo. Hasta parecía una burla, pues mientras hay gente que sufre los legisladores, que deben de ocuparse envelar y legislar por el bien del pueblo, se distraen bailando.

Cierto, es bueno relajarse, disfrutar un rato de buena música, pero para todo hay tiempos y espacios, primero está la responsabilidad y luego el gusto, pero tal parece que, a los diputados federales de morena, esos que convirtieron el recinto legislativo en un salón de baile en plena sesión, su cabecita loca no les da para razonar.

Que poca seriedad tienen esos personajes de cuarta, con su actuar solo manifiestan su nula responsabilidad para sus representados, nada de respeto para la Cámara de Diputados, en un chico rato hasta inauguran ahí un sonidero.

Como si no se tuviera nada más importante que atender en la Cámara de Diputados, los flamantes legisladores federales ocuparon su tiempo para hacer un reconocimiento a La Sonora Santanera, claro que es bueno que se reconozca a quienes de una manera u otra han dado alegría y diversión a determinados sectores de la población, pero con protocolos establecidos no convirtiendo el recinto en un salón de baile tal y como lo hicieron quienes se dicen “representantes del pueblo”.

Además, en estos tiempos no hay mucho que celebrar, buena parte de los mexicanos están en desgracia, pero eso a los diputados poco les importa, ellos cobrando su dieta y bailando son felices.

Pueden decir, en su defensa, lo que quieran los legisladores morenos luego de su bailongo durante la sesión, pero no hay explicación que valga, se nota que lo que menos les importa es el dolor de los damnificados, ellos, los diputados dan rienda suelta a su pasiones y ambiciones, total, el pueblo es lo de menos.

Dijo el diputado morenista SERGIO GUTIERREZ LUNA, mejor conocido como el dato de dato protegido, que no fue bailongo, solo fue una bailadita, bonita manera de justificar tan irresponsable acción.

Si, es lamentable que los legisladores federales, de morena en su mayoría, desatiendan los asuntos importantes de la nación y se ocupen más en su reventón, lo más triste es en lo que han convertido el espacio que antes gozaba de toda solemnidad y respeto, la Cámara de Diputados, que hoy, cuando no parece verdulería, parece antro de mala muerte.

Cosa peor, en lugar de que se legisle por el bien de los ciudadanos, se atenta en contra de las libertades, la económica, la democracia, la libre expresión, la familia como principal institución, del pueblo en general al proponer y aprobar leyes con las que parece quisieron acabar con todas las garantías que se tenían en este México lindo y querido.

Y como el mal ejemplo cunde, mientras los legisladores federales se echan un bailongo en pleno recinto legislativo siendo cero empáticos con el dolor de los damnificados en varios Estados de la República por el desbordamiento de ríos, acá en tierras cuerudas también hace aire.

Pues los legisladores locales en Tamaulipas andan ocupados defendiendo niñerías, tanto, que hasta publican una carta-posicionamiento del grupo parlamentario de morena apoyando una acción que debería darles vergüenza, la resolución del IETAM en contra del dirigente del PVEM, MANUEL MUÑOZ CANO, atendiendo demanda interpuesta por una verde legisladora, ahora guinda, de nombre KATALINA MENDEZ, también conocida ya como la dato protegido local, solo porque le llamo niña.

Pero la dichosa denuncia parece todo, berrinche, venganza o distracción de otra acción, menos algo que tenga que ver con violencia política en razón de género. Además, tanto la demanda por lo de niña, la vergonzosa resolución de la autoridad electoral estatal que los muestra sin criterio propio y el pronunciamiento de los diputados de morena favor, les está saliendo contra producente.

Basta con que se echen un clavadito en las redes sociales, claro, de perfiles reales, o escuchen los comentarios en las mesas de café para que se enteren, pues por lo menos el 80 por ciento son en contra, el resto son de ellos mismos o sus afines, y eso, para los fines que quizá se buscan no cuentan. Lo que vale es lo que piensa la comunidad que ve como, quienes deberían trabajar en cosas serias por el bien de los tamaulipecos, andan perdiendo el tiempo en niñerías.

En fin, la situación es que está más que visto que la mayoría de los legisladores solo están para cubrir sus intereses, andan en todo y en nada, hacen más daño que beneficio a la ciudadanía, eso sí, muy puntualitos para cobrar su dieta y andarse promoviendo desde ya para la siguiente aventura electoral. Como dijera Doña JUNITA. Que poca…

POR ROSA ELENA GONZÁLEZ