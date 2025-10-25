Refuerzan filtros contra el gusano barrenador

Pese a los brotes detectados en otros estados del país, estos no han llegado al estado, asegura la Secretaría de Desarrollo Rural

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Tamaulipas mantiene su estatus libre del gusano barrenador del ganado, una plaga que ha reaparecido en distintas regiones del país y que pone en riesgo la sanidad pecuaria nacional.

Así lo confirmó el secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela Flores, quien aseguró que es gracias a que el estado se ha mantenido con refuerzo en sus filtros y protocolos sanitarios para evitar el ingreso del parásito.

“Tamaulipas se mantiene libre del gusano barrenador. No tenemos ningún caso confirmado y seguimos fortaleciendo la vigilancia en coordinación con las autoridades federales”, destacó el funcionario.

El titular de la dependencia explicó que, ante los brotes registrados en Nuevo León y Querétaro, el estado implementó un sistema de tres filtros sanitarios en el movimiento de ganado: uno al salir del punto de origen, otro antes del arribo y un tercero al ingresar al destino final.

Esta estrategia, permite detectar de manera temprana cualquier posible foco de infección y preservar la sanidad del hato tamaulipeco.

Aunque en la entidad se han recibido reportes de posibles casos de miasis, todas las muestras analizadas por los laboratorios federales del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) resultaron negativas al gusano barrenador.

“Existen más de veinte especies de moscas que pueden causar lesiones parecidas, pero ninguna de las detectadas en Tamaulipas corresponde a la plaga que preocupa al país”, precisó Varela Flores.

El funcionario detalló que el gobierno estatal mantiene operativos constantes de inspección y control documental en puntos estratégicos, además de capacitaciones dirigidas a ganaderos y médicos veterinarios para fortalecer las medidas preventivas.

Asimismo, subrayó que la inversión en sanidad animal no se limita a esta amenaza, sino que incluye la vigilancia de enfermedades como la tuberculosis bovina y la brucelosis, con el fin de proteger la producción, la economía rural y el estatus zoosanitario que distingue a Tamaulipas.

“La prevención es nuestra mejor defensa. Gracias al trabajo coordinado entre productores y autoridades, hoy Tamaulipas sigue libre del gusano barrenador, y trabajamos para que así permanezca”, afirmó.

Con este blindaje sanitario, el estado busca mantener la confianza de los mercados ganaderos y proteger uno de los pilares económicos más importantes del campo tamaulipeco.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón