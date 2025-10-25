¡Ya lo perdimos!

EL RESBALÓN / MARIO ALBERTO PRIETO

La política en nuestro país, cada vez se convierten más en un lavadero y bola de chismes. Nuevamente el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se resiste a quedarse fuera de la política, y nuevamente trata de acaparar los medios de comunicación y reflectores para contratar atacar al partido Morena.

Estuvo dando entrevistas al empresario Simón Levy como a la periodista Carmen Aristegui, donde está lanzando sus dardos. Habló hasta por los codos, denunciando una y otra anomalía de la época donde Adán Augusto fue secretario de gobernación con el abuelito AMLO.

Lo malo es que ya no le importa seguir embarrando y embarrando, a quien tengan que embarrar, aunque muestren a la política mexicana, como la más marrana del mundo.

Está retando un debate a Mario Delgado ex presidente nacional de Morena, un personaje muy ligado Andrés Manuel López Obrador durante el sexenio presidencial también está poniéndose los guantes contra Lucía María Alcalde, que nada más vino a levantar el avispero y alborotar a Cabeza de Vaca.

Lo que deberían de hacer es presentar las denuncias correspondientes para que se investigue y se procede, en caso de que existiera algún delito.

Pero prefieren estar jugando a las Guerritas, sacándose la lengua, como si fueran chiquillos de cinco años.

Todos los políticos buscan quedar como unos Santos, cuando bien sabemos que la mayoría tienen cuernos y cola de diablo.

Neta que si viviera Miguel Hidalgo y Costilla y los Niños Héroes, se volverían a morir al ver lo bajo que aquí he caído la política de nuestro país. Es cierto que Francisco Javier García cabeza de Vaca como gobernador tuvo aciertos pero también tuvo errores, pero independientemente de eso, el ex mandatario debería entender que su tiempo ya terminó, ya pasó y que ahora debe de darle chance a las nuevas autoridades para que hagan su trabajo. Cabeza de Vaca quiere ser una “piedrita” en el zapato para todo mundo y, eso no se vale.

DEL RODANTE… AL CABILDO

Al Regidor Abelardo Garcés, del municipio de Altamira, lo ha cambiado la fama y el dinero.

Ya se le olvidaron aquellas épocas, donde vendía ropa de paca en los rodantes de esta ciudad, a ese Abelardo Garcés, humilde y sencillo lo ha invadido la soberbia y el hambre por el poder.

Hoy ha cambiado los huaraches por sus camionetonas y relojes caros, por eso lleva cuatro años como Regidor y se niega a querer dejar de succionar del erario público.

Sueña con ser Diputado, por eso anda con sus payasadas y ridiculeces de andar haciendo informes, pero sólo lo hace para tratar de llamar la atención y buscar reflectores.

También hubiera informado el día que estacionó su camioneta sobre un cajón para discapacitados, valiéndole “M” estas personas vulnerables .

En dos años está condenado a regresar a vender a los mercados sobre ruedas, porque nunca va a pasar de haber sido un Regidor un integrante más del Cabildo, y ese será su futuro.

POR MARIO ALBERTO PRIETO