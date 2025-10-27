Adán Augusto López favoreció a empresas vinculadas a su notaría con contratos por 592 millones de pesos

Hasta el momento, Adán Augusto López Hernández no ha ofrecido una explicación detallada sobre estos señalamientos

Ciudad de México.– “A mí me contratan, modestia aparte, pues soy el notario público de mayor éxito en la historia de Tabasco, sin agraviar a mis demás compañeros”, afirmó con seguridad el político **Adán Augusto López Hernández*, al ser cuestionado sobre los elevados pagos que recibió de particulares mientras ocupaba un cargo público.

Sin embargo, lo que el exgobernador omitió mencionar es que varias de las empresas que contrataron sus servicios notariales también se beneficiaron con recursos públicos durante su administración estatal.

De acuerdo con registros oficiales, durante su gestión como *gobernador de Tabasco, López Hernández **otorgó contratos por un total de 592 millones de pesos* a una red de compañías que, desde hace más de una década, habían recurrido de manera constante a los servicios de su notaría y a la de su hermano, *Melchor López Hernández*.

Los documentos revisados muestran que dichas empresas participaron en licitaciones y adjudicaciones directas en distintos sectores, desde obras públicas hasta servicios administrativos, coincidiendo en varios casos con vínculos profesionales y personales con el entorno familiar del exmandatario.

La relación entre los negocios privados del político y las decisiones públicas tomadas durante su gobierno plantea cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y la transparencia en el uso de recursos estatales.

Hasta el momento, Adán Augusto López Hernández no ha ofrecido una explicación detallada sobre estos señalamientos ni sobre los mecanismos aplicados para evitar posibles incompatibilidades entre su ejercicio como notario y sus funciones como servidor público.

POR STAFF