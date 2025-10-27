Altamira registra mil casos de violencia familiar

Esta cifra generó una situación que las autoridades locales califican como alarmante, con un incremento superior al 30 por ciento en el último mes.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El municipio de Altamira registró mil casos de violencia familiar en lo que va del año, lo que representa un promedio de más de tres reportes diarios.

El secretario del Ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez, informó que la administración municipal ya presentó un informe detallado para atacar las causas de esta problemática social.

Se tienen identificados los fraccionamientos Jardines de Arboledas y Los Mangos como las zonas con mayor incidencia.

«Estamos hablando de más de mil casos en lo que va del año, es una situación que debemos revisar y a petición del Presidente se presentó un informe para atacar de manera precisa el lugar donde se está cometiendo».

El secretario puntualizó que Jardines de Arboledas siempre se mantiene como el sector con más reportes de violencia de pareja, así como de violencia familiar.

«Jardines de Arboledas siempre sale en primer lugar y decirles a los vecinos que es el fraccionamiento con más casos de violencia familiar y violencia de pareja en la ciudad».

José Francisco Pérez Ramírez dijo que el Ayuntamiento enfocará sus esfuerzos en combatir las causas de la violencia en estos dos fraccionamientos.

En Jardines de Arboledas ya se han realizado jornadas de paz, toda vez que la alta incidencia en violencia familiar ha sido recurrente en los últimos tres años, al igual que las riñas entre vecinos.

Por. Óscar Figueroa

La Razón