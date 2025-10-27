Arrancan las actividades de “Xantolo 2025” para preservar las tradiciones en Tampico

TAMPICO, TAM.- Para fomentar las tradiciones y costumbres mexicanas entre estudiantes de nivel básico, autoridades municipales anunciaron en rueda de prensa que a partir de mañana martes 28 de octubre se desarrollarán 11 actividades como parte del “Xantolo 2025: Entre luces y muertos”.

María Alejandra Sánchez Sánchez, directora de Educación, recordó que el Xantolo tiene origen prehispánico y en 2008 fue reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Señaló que su significado es: “la fiesta de las ánimas o de los santos”.

El evento será inaugurado el 29 de octubre por la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, con la presentación del altar monumental frente al pórtico del Palacio Municipal.

“El día 29 frente al pórtico del palacio llevaremos la tradicional viejada con la participación de 8 instituciones educativas, 4 secundarias y 4 preparatorias. Los danzantes se disfrazan con el propósito de evadir la muerte”, explicó.

Alejandro Rubio De la Portilla, delegado municipal de la zona norte, informó que el arranque del Xantolo incluirá la participación de siete marching bands en el “Marching Fest Sinfonía de los Muertos”.

“Fusionaremos nuestras tradiciones con el talento de los jóvenes mediante música, arte y disciplina”, señaló tras destacar la intervención de agrupaciones como Jaguares de la Secundaria 6, Cocodrilos de la Técnica 88, Toros del Cobat 04 y Halcones de la UAT.

Por su parte, Nora Alejandra Izaguirre Acevedo, directora de Desarrollo Económico, anunció el “Mercadito Huasteco” en la Laguna del Carpintero el domingo 2 de noviembre desde las 3 de la tarde.

“Es el primer mercadito donde vamos a visualizar la marca aprobada por Cabildo ‘Hecho en Tampico’. Participarán 150 emprendedores y se estima una derrama económica entre 200 y 300 mil pesos”, afirmó.

Otras actividades destacadas serán:

* “Lectura, música y leyenda”, el 29 de octubre en el Vivero Municipal a las 19:00 horas.

* “Relatos de ultratumba”, desde las tumbas de personajes locales, a las 20:30 horas en el panteón de avenida Hidalgo.

* Concurso de catrinas el 31 de octubre en Plaza de Armas y calle peatonal Salvador Díaz Mirón; se han inscrito 18 participantes.

* Presentaciones artísticas de música y danza el 1 de noviembre en Plaza Hijas de Tampico a partir de las 18:00 horas.

En la organización participan también las direcciones de Ecología, Parques y Jardines; el Instituto de la Mujer; así como el Espacio Cultural Metropolitano.

Por Cynthia Gallardo

La Razón